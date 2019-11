Verstappen convocato dai commissari per il caso bandiera gialla

Il pilota della Red Bull, che ha conquistato la pole position nel suo primo giro in Q3, è stato l'ultimo a passare dall'ultima curva dopo che Valtteri Bottas si era schiantato contro le barriere.

Con una sola bandiera gialla esposta all'esterno della curva, Verstappen ha segnato un intermedio migliore rispetto a quello che aveva fatto nel suo giro della pole position.

Tuttavia, è stato suggerito che i tempi dei mini-settori, che sono quelli che vengono monitorati dalla FIA in questi casi, hanno mostrato un leggero rallentamento.

Dopo che Verstappen ha dichiarato in conferenza stampa di non aver rallentato per l'incidente di Bottas, però, i commissari hanno deciso di valutare ulteriormente la questione e lo hanno convocato.

“Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede…” ha ammesso il pilota della Red Bull.

Una sorta di autogol per Max, che è stato convocato proprio per questo, visto che il regolamento afferma che, in caso di bandiera gialla: "I piloti devono ridurre la loro velocità ed essere pronti a cambiare direzione. Deve essere chiaro che un pilota abbia ridotto la sua velocità e, affinché sia chiaro, ci si aspetta che abbia frenato o rallentato in maniera evidente nel settore in questione".