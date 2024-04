F1 | Partenza anticipata: i team valutano delle modifiche alle regole

Motorsport.com è in grado di rivelare che uno dei punti in discussione durante la riunione della prossima settimana della F1 Commission è se il modo in cui sono attualmente strutturate le regole legate alle partenze anticipate sia o meno adatto allo scopo.

Al momento, una partenza anticipata è definita interamente in base al fatto che i transponder forniti dalla FIA rilevino o meno un movimento prima che venga dato il segnale di partenza.

Tuttavia, ci sono state diverse occasioni in cui è emerso che le auto si sono mosse prima che si spegnesse il semaforo rosso, ma non sono state sanzionate perché i sensori non lo hanno rilevato.

L'esempio più recente, quello di Lando Norris nel Gran Premio dell'Arabia Saudita di quest'anno, ha scatenato il dibattito sull'opportunità di aggiornare i regolamenti.

A Jeddah, mentre Norris è stato visto visibilmente avanzare e poi fermarsi prima dello spegnimento delle luci, i commissari sportivi della FIA hanno stabilito che aveva rispettato le regole perché il sensore non era stato attivato.

In una dichiarazione rilasciata in quel momento si legge che: "I commissari hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento ed il video e hanno stabilito che il video sembra mostrare che l'auto 4 (Norris) si è mossa prima che venisse dato il segnale di partenza".

"Tuttavia, il transponder approvato e fornito dalla FIA montato sulla vettura non indicava una partenza anticipata. "L'articolo 48.1 a) del Regolamento Sportivo di Formula 1 dice chiaramente che il giudizio sul fatto che ci sia stato o meno un jump start deve essere fatto in base al transponder, che non ha mostrato un jump start. Date le circostanze, non abbiamo preso ulteriori provvedimenti".

Le successive discussioni tra i responsabili dei team e la FIA nelle ultime settimane, compreso il fine settimana del Gran Premio di Cina di questo fine settimana, hanno fatto emergere l'idea che potrebbero esserci motivi per modificare le regole in futuro.

Quindi, oltre a mantenere i transponder per rilevare i movimenti illegali, le partenze di emergenza potrebbero essere considerate anticipate se la Direzione Gara della F1 dispone di prove video che mostrano chiaramente il movimento della vettura anche se non è stato rilevato dai sensori.

Anche se non è chiaro quanto sostegno ci sia per un cambiamento, si sa che se la Commissione F1 raggiunge una super maggioranza - che richiede l'appoggio di otto squadre oltre alla FIA ed alla FOM - la modifica delle regole potrebbe entrare in vigore già dal Gran Premio di Miami.

Secondo alcune fonti, però, non tutti le squadre sono favorevoli ed alcune esprimono il timore che il jump start diventi una questione soggettiva basata sull'opinione dei singoli.

Suggeriscono invece di concentrare gli sforzi sul miglioramento della sensibilità e dell'accuratezza dei sensori per garantire che siano in grado di rilevare tutti i movimenti.

Il problema dei piloti che sembrano anticipare la partenza ma i sensori non si attivano è emerso più volte negli ultimi anni.

Valtteri Bottas era già stato "graziato" nel Gran Premio d'Ungheria del 2020, mentre un anno prima l'allora pilota della Ferrari Sebastian Vettel era sfuggito alla punizione in Giappone.