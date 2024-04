F1 | Shanghai: l'erba incendiata resta un mistero, ma la FIA prende precauzioni

La FIA ha avviato un'indagine approfondita venerdì sera dopo che due incendi distinti, avvenuti sulla stessa area di erba all'interno della curva 7, hanno interrotto le sessioni nella giornata inaugurale del ritorno della Formula 1 a Shanghai.

Le prime prove del Gran Premio della Cina di venerdì mattina sono state interrotte con la bandiera rossa a causa di un incendio divampato sull'erba, con la stessa area che poi ha ripreso fuoco al termine della prima sessione della Sprint Qualifying. Questa volta non c'è stata la bandiera rossa, perché la sessione era già terminata, ma si è verificato un ritardo nell'inizio della SQ2.

Venerdì sera, la FIA ha inviato del personale nell'area per condurre un'analisi delle cause del problema, ma non si è giunti ad una conclusione definitiva. Se da un lato sembra certo che le scintille sprigionate delle vetture di F1 siano arrivate a toccare l'erba, innescando gli incendi, dall'altro non si sa cosa li stia provocando di preciso.

A quanto risulta, sull'erba non c'è traccia di materiali infiammabili o di sostanze chimiche, che potrebbero essere state gettate nel corso del weekend. Si è ipotizzato che gli incendi siano stati alimentati dal gas metano che si infiltra nel terreno.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il circuito di Shanghai è costruito su una palude, che potrebbe essere la causa di un accumulo di gas. Si ritiene inoltre che vi siano diverse tubature che corrono sotto la struttura, per cui è possibile che una di esse si sia incrinata. Tuttavia, le ispezioni della FIA non hanno rilevato alcuna prova evidente della presenza di gas, il che accresce ulteriormente il mistero su ciò che sta accadendo.

Sebbene non ci siano risposte, la FIA ha adottato delle misure per garantire che questa situazione non causi problemi se dovesse ripetersi. In un breve comunicato, la FIA ha dichiarato che l'erba è stata annaffiata e che sono state prese ulteriori precauzioni con la presenza di veicoli antincendio.

"Anche se non siamo ancora sicuri del motivo per cui si sono verificati gli incendi dell'erba nelle sessioni di ieri, stiamo adottando misure preventive in vista delle attività di oggi in pista", si legge nel comunicato. "Innaffieremo l'erba nelle aree interessate ed avremo una squadra di pronto intervento antincendio alla curva 7".