Test Pirelli: 218 giri per Russell con le 18 pollici

George Russell ha completato la distanza di oltre due GP nei test Pirelli svolti ad Abu Dhabi con la Mercedes mule car. L'inglese nella seconda giornata di collaudi con le gomme ribassate da 18 pollici ha coperto 118 giri che si sommano ai 100 di ieri.

La Casa milanese ha avuto l'opportunità di sviluppare le gomme per la stagione 2021 dopo i precedenti test svolti da Renault e McLaren nei mesi scorsi: quella della Mercedes è stata l'ultima uscita stagionale nei collaudi con gli pneumatici da 18 pollici.

Il tester della Stella ha conquistato i tecnici di Brackley: lusingheri i giudizi degli ingegneri su George che assimila molto in fretta gli automatismi di una monoposto top come la W09 che è stata modificata nelle sospensioni per ospitare le gomme da 18 pollici.

Il programma verrà ripreso l'anno prossimo con 25 giorni di test e coinvolgerà tutti e 10 i team, prima che gli pneumatici 2021 vengano deliberato dopo il GP di Abu Dhabi del prossimo anno.