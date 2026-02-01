Analisi

Tecnica F1 | Red Bull RB22: ecco perché non è una zero sidepod In questo nuovo video firmato Motorsport.com, andiamo ad analizzare la nuova Red Bull RB22: la nuova creatura di Milton Keynes non è figlia di Newey, ma sembra che abbia ancora sviluppato concetti cari al genio inglese. Scopriamoli insieme...