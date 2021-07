Russell: "Nessun annuncio a Silverstone sul mio futuro"

Quale sarà il futuro di George Russell? È questa la domanda che tutto il paddock si sta ponendo da ormai parecchie settimane. Il talento inglese, entrato nel vivaio della Mercedes nel 2017, ha stupito tutti ed è visto come prossimo compagno di squadra di Lewis Hamilton per prendere il posto di Valtteri Bottas.

In molti si erano detti certi che questo weekend a Silverstone sarebbe arrivato l’annuncio dell’ingaggio di Russell in Mercedes per la prossima stagione, ma a gelare gli animi ci ha pensato lo stesso pilota inglese.

Nel corso dell’ultimo episodio del podcast F1 Nation, Russell ha dichiarato: “Ho firmato con la Mercedes cinque o sei anni fa, e questa è l’unica cosa vera al 100%. Come tutti sanno, si prendono cura di me”.

“Per quel che riguarda l’anno prossimo, niente è stato ancora firmato e non ci sarà alcun annuncio a Silverstone. Questa è l’unica cosa che posso dire”.

Russell sta affrontando la terza stagione con la Williams e nonostante una vettura per nulla competitiva è sempre riuscito a mettersi in luce in qualifica senza, però, ottenere mai un punto con la scuderia inglese.

Nell’unica opportunità che ha avuto di guidare una monoposto vincente, la Mercedes W11 al GP di Sakhir dello scorso anno, George ha invece sfiorato l’impresa.

Chiamato all’ultimo momento per sostituire un Lewis Hamilton positivo al COVID-19, Russell ha ottenuto il secondo tempo in qualifica alle spalle di Bottas per poi dominare la gara ed arrivare ad un passo dalla prima vittoria in carriera.

Solo il caos al pit stop, ed una sosta supplementare per una foratura lenta, hanno impedito a Russell di coronare il suo sogno facendolo concludere in una desolante nona piazza.

I primi due punti in carriera non hanno placato la fame di Russell che già quest’anno, in più occasioni, è andato vicino ad entrare in top 10 con la Williams. Proprio sul futuro della scuderia britannica il pilota del vivaio Mercedes ha espresso parole di fiducia.

“Negli ultimi tre anni consecutivi il team ha chiuso ultimo nella classifica Costruttori, ma sono certo che non sarà così l’anno prossimo. Le cose stanno girando per il verso giusto”.

“Jost Capito sta facendo un lavoro fantastico e sta rivoluzionando la struttura rendendola più snella e più efficiente. Ogni decisione che è stata presa sino ad ora è stata una buona decisione e non vedo perché la Williams non possa tornare a lottare per la vittoria entro due anni”.

“Questa affermazione potrebbe sembrare stupida adesso, ma basta guardare a quanto accaduto nel 2013 quando Valtteri e Pastor facevano parte del team. Hanno chiuso in nona o decima piazza nel Costruttori e poi l’anno successivo si sono piazzati al terzo posto ottenendo podi nella maggior parte delle gare”.

“In questo sport tutto può cambiare in un batter d’occhio quando avviene una rivoluzione regolamentare di così ampia portata. Tengo le dita incrociate affinché le cose per la Williams cambino per il meglio”.