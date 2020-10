Leclerc: "Miglior gara del 2020. Stiamo migliorando e si vede"

Un quarto posto che sulla carta può sembrare anonimo, in realtà è intriso i significato per la Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso il Gran Premio di Portogallo ai piedi del podio dopo un'ottima gara, in cui, dopo una sofferenza iniziale dovuta alla partenza con gomme Medium su un asfalto reso viscido dalla pioggia, è riuscito a rimontare sino a chiudere dietro alle imprendibili Mercedes e all'ottimo Max Verstappen.

Per parte della gara, Leclerc ha anche accarezzato l'idea di poter lottare con l'olandese della Red Bull per salire sul podio, ma nella seconda metà di gara Max ha mostrato quanto la RB16 sia ancora avanti nelle prestazioni rispetto alla SF1000, sebbene la Rossa sia in netta crescita da qualche settimana a questa parte.

"Non avevamo messo in conto difficoltà così grosse nella prima parte di gara, anche perché la pioggia è arrivata proprio nel momento della partenza", ha dichiarato Leclerc a fine gara. "Per questo ho faticato tantissimo".

"Sono stato paziente e alla fine ha pagato, perché ho messo in temperatura le gomme sono riuscito a sorpassare e a tornare su. Forse però abbiamo perso un po' di tempo all'inizio. Avevo il podio in mente fino a un certo punto, però poi alla fine Max era un po' troppo veloce".

L'impressione che arriva dopo la gara di Portimao è che la Ferrari abbia fatto la miglior gara della stagione proprio in terra portoghese, sebbene non sia arrivata sul podio. Il passo avanti non è stato solo relegato alle prove ufficiali, ma finalmente si è visto un passo gara convincente e più costante rispetto al recente passato.

"Confermo, questa è stata la Ferrari migliore della stagione. Abbiamo fatto una gara positiva per il team e anche per me. Sono contento che le cose siano andate così, ho avuto più fiducia ed è un bene, anche perché le ultime gare sono state difficili. Andavamo forte in qualifica, ma faticavamo i gara. Ci aspettavamo delle risposte e oggi le abbiamo avute, per questo sono molto contento e fiero del lavoro che il team sta facendo".

Leclerc ha concluso il suo intervento parlando della metodologia di lavoro adottata dalla Ferrari per far crescere la SF1000 dopo un avvio di Mondiale shock.

"E' molto incoraggiante vedere che la macchina va meglio, stiamo lavorando nella maniera giusta. I tifosi vogliono che la Ferrari porti una macchina nuova per tornare subito a lottare per la vittoria, ma questo non succederà. Abbiamo deciso di avere un approccio che prevede miglioramenti fatti passo dopo passo e questo sta funzionando. Dobbiamo continuare così, sono contento".