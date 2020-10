Hamilton: "92 vittorie. Ci vorrà tempo per capire cosa ho fatto"

92 vittorie. Come lui, nessuno mai. Non è solo questioni di record, ma la consapevolezza di aver superato icone del motorsport, ma anche dello sport in generale. Lewis Hamilton, grazie alla vittoria ottenuta oggi a Portimao, sede del Gran Premio del Portogallo, è diventato il pilota con più vittorie nella storia della Formula 1.

Lo ha fatto in grande stile, con un avvio di gara cauto a causa della pioggia, ma poi diventato un crescendo rossiniano, sino al sorpasso con cui ha posto il sigillo su questo weekend, ma anche sulla lotta al titolo iridato 2020 (pur senza il supporto della matematica. Quello dovrebbe arrivare in Turchia).

Al termine della gara, Hamilton non ha lasciato trasparire troppe emozioni, ma consapevolezza. La consapevolezza di essere il pilota in attività più forte e uno dei più forti di sempre. Impossibile stabilire se prima o dopo l'uno o l'altro. Ma certamente nella cerchia ristretta dei fenomeni al volante delle vetture più prestazionali al mondo.

"Grazie a tutti", ha esordito Hamilton. "Devo tutto ai ragazzi in fabbrica ed in pista per il loro lavoro fantastico. Ogni giorno, ogni anno spingono l'asticella più su e sono grato di quello che hanno fatto, grazie alla Petronas e a tutti i nostri sponsor per il supporto che ci danno. Tutto questo è fonte di ispirazione, non. avevo mai vissuto questa collaborazione".

"Le temperature hanno giocato un ruolo fondamentale: hanno detto avrebbe piovuto dopo il via, in curva 7 ho avuto un sovrasterzo impressionante, potevo difendermi da Valtteri e ho reagito. Ho avuto un crampo al polpaccio destro, ho dovuto alzare il pedale in rettilineo ma sono riuscito ad arrivare in fondo, bisogna stringere i denti, potevo solo sognare di arrivare a questo traguardo".

Queste invece le prime impressioni a caldo sull'aver raggiunto le 92 vittorie in Formula 1 superando il record che condivideva con Michael Schumacher.

"Quando ho scelto di entrare in questo team non avrei potuto immaginare tutto questo, ogni giorno lavoriamo insieme verso una sola direzione. oggi c'è qui mio padre. Ci vorrà del tempo per capire quello che sono riuscito a fare, mi sto godendo questo momento ma fatico a trovare le parole in questo momento".