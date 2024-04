F1 | Ferrari: Norris rompe le uova nel paniere, SF-24 in affanno

Al termine della trasferta cinese, tra la Ferrari e quello che sarebbe stato giudicato un buon bottino si è infilato Lando Norris. La doppietta Red Bull era stata ampiamente annunciata, una McLaren sul podio no. È stato un esito che ha sorpreso, ad iniziare dallo stesso Norris, che prima della gara non pensava di poter lasciare Shanghai con il trofeo high-tech del secondo classificato come bagaglio a mano. Il Gran Premio non è andato nella direzione delle rosse già pochi metri dopo il via, con Leclerc e Sainz che hanno perso una posizione, sfilando rispettivamente al settimo ed ottavo posto.

Sia Norris che Leclerc hanno poi capitalizzato l’ingresso in pista della safety car (giro 22) portandosi rispettivamente in seconda e terza posizione, ma già nelle prime venti tornate Lando era stato in grado di costruirsi un vantaggio di otto secondi su Charles, impegnato a superare in pista prima Russell e poi Piastri.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Per la Ferrari le speranze di concludere la gara sul terzo gradino del podio (la rimonta di Perez era data per scontata) erano legate alla possibilità di raggiungere Norris con le gomme hard, ma la pista ha detto altro.

“Con entrambi i piloti avevamo pianificato due soste – ha poi spiegato Frederic Vasseur – è stato l’ingresso della Safety Car a farci puntare su un unico stop”.

Stessa scelta fatta dalla McLaren. Ripresa la corsa (giro 27) Norris con la mescola più dura ha preso il largo, con Leclerc arrivato sotto la bandiera a scacchi a dieci secondi da Lando, un margine nel quale si è infilato Perez. Non è andata meglio a Sainz, la cui quinta posizione è stata anche insidiata dalla Mercedes di Russell, assalto poi respinto.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Al termine della corsa l’analisi degli uomini in rosso è confluita nel gap di performance evidenziato con le hard, ma in generale il passo della SF-24 in gara non è stato all’altezza della McLaren, la mescola più dura ha solo evidenziato maggiormente un gap già visto con le medie.

“Non possiamo essere soddisfatti del nostro risultato di oggi – ha commentato Leclerc - da Shanghai ci portiamo a casa due punti sui quali concentrarci: il nostro ritmo in qualifica e la performance con le gomme hard, che è stata il maggiore problema in gara. La nostra strategia era buona e così anche la prestazione; dopo la Safety Car ci siamo trovati in pista tutti con le stesse gomme hard ma noi non siamo riusciti a sfruttarle al meglio”.

La prima gara della stagione senza una Ferrari sul podio non deve sorprendere più di tanto. La Scuderia (nel suo ruolo di seconda forza) ha capitalizzato bene i primi quattro weekend stagionali, ma in alcune occasioni la stessa McLaren non ha raccolto quanto avrebbe potuto.

A Shanghai è accaduto l’opposto, il layout del circuito e le condizioni particolari della pista, si sono sposate meglio con la MCL38, una monoposto che non è distante dalla SF-24, o almeno non così distante come la Red Bull lo è sul resto del gruppo.

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

“Era lecito attendersi che avremmo avuto un ritmo migliore di quanto invece si è visto in gara – ha ammesso Vasseur - dobbiamo identificare le cause che oggi ci hanno fatto perdere competitività, specie con le gomme hard, e fare un lavoro migliore a Miami sia in qualifica che in gara, perché in questa Formula 1 tutto si gioca sul filo dei centesimi e ogni dettaglio può fare una grandissima differenza”.

Fino a Shanghai i “centesimi” erano stati sempre a favore della Ferrari, in Cina no. Ora la sfida si sposterà sul fronte degli aggiornamenti. Una partita che inizierà a Miami e che si completerà ad Imola, dove si vedrà se la scala dei valori in campo (che detterà le gerarchie fino ad inizio estate) subirà dei cambiamenti.