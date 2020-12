Leclerc: "A Sakhir ci saranno distacchi ridotti a centro gruppo"

Per la Ferrari il Gran Premio del Bahrain è stato il più deludente della seconda parte del Mondiale 2020, con entrambe le SF1000 impossibilitate a lottare anche per un buon piazzamento.

Il punto portato a casa da Charles Leclerc non ha consolato il team, che in questo weekend andrà alla caccia del riscatto sempre in Bahrain, ma sull'inedito tracciato alternativo di Sakhir, su cui la Formula 1 non ha mai corso.

“La seconda gara in Bahrain verrà disputata sull’Outer Track della pista di Sakhir, una configurazione parecchio differente da quella sulla quale abbiamo corso l’ultimo Gran Premio", ha dichiarato Sebastian Vettel. "Di fatto viene tagliata via l’intera sezione centrale del tracciato e da curva 4 andiamo direttamente alla 13 rimpiazzando il secondo settore con due curve veloci e una parte leggermente più lenta, una versione del circuito molto più corta che di sicuro trasmetterà a noi piloti sensazioni completamente diverse dal solito".

"Sulle monoposto adotteremo un set-up aerodinamico a basso carico per cercare di andare incontro alle caratteristiche di questo nuovo tracciato anche si tratterà di un esercizio così semplice, specie considerando che avremo la stessa selezione di gomme della settimana scorsa".

"Se molte delle curve ci saranno comunque familiari, con un giro così corto dovremo confrontarci con problematiche qui solitamente non comuni, come il traffico che renderà più caotiche le sessioni. La qualifica sarà vissuta sul filo dei millesimi e credo che questa corsa potrebbe regalare più di una sorpresa”.

Dopo essere stato in grado di portare a casa l'unico punto per il Cavallino Rampante nel corso della gara svolta lo scorso weekend, Charles Leclerc guarda con ottimismo al penultimo appuntamento del Mondiale 2020, affermando di attendersi una gara con distacchi molto più ravvicinati rispetto alla settimana scorsa.

“In questa stagione così particolare non è la prima volta che ci troviamo a gareggiare per due weekend di fila nella stessa località. Questa è invece la prima in assoluto nella quale da una corsa all’altra la configurazione del circuito viene modificata. In passato ne è stata usata una più lunga; questo weekend, al contrario, ci troveremo a gareggiare invece su un layout super veloce e breve, con appena undici curve".

"Credo che su un tracciato del genere le differenze da una vettura all’altra, specie a centro gruppo, saranno minime e ogni millesimo potrà fare la differenza. Da percorrere ci sono 87 giri, un numero inusuale considerate le piste sulle quali gareggiamo di solito, e sono curioso di vedere come saranno certe fasi a livello di traffico, specie in qualifica e gara”.