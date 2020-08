Ormai ci siamo abituati: dietro la mascherina necessaria al fine di rispettare le misure anti-coronavirus, Lewis Hamilton è sempre raggiante. Il pilota inglese ha conquistato a Silverstone la sua pole numero 91 in carriera - migliorando il record all-time che già gli appartiene - arrivando a quota 7 sull'ex aeroporto della RAF.

Con il tempo di 1'24''303 Hamilton ha anche fatto segnare il nuovo record del tracciato, rifilando oltre 3 decimi al compagno di team, Valtteri Bottas. Ma non è tutto oro quel che luccica: in occasione del primo tentativo della Q2, Lewis ha commesso un errore in uscita dalla curva 7, finendo in testacoda in ghiaia e inondando di detriti quella zona della pista, rendendo necessaria la bandiera rossa per ripulire la lingua d'asfalto.

Il risultato, però, è più che soddisfacente. "Alla fine c'è un grosso distacco tra noi ed il terzo posto, ma non importa: è Valtteri a spingermi al limite", commenta Lewis appena sceso dalla sua W11.

"Ho apportato qualche cambiamento prima della qualifica, ma ho solo peggiorato la situazione. La pista è fantastica, ma con il vento che gira cambia tutto da un momento all'altro. Mi sono girato in Q2, il che è stato un male: nelle qualifiche devi costruire fiducia giro dopo giro: ho cercato di ritrovare calma e compostezza con un respiro profondo, anche perché ero dietro a Valtteri. Il Q3 è iniziato bene, ma il secondo tentativo è stato perfetto".

Sull'assenza del pubblico, che di solito lo coccola tantissimo nella gara di casa, ha aggiunto: "Sarebbe stato bello vedere il pubblico, con sirene, fumo e tutta l'atmosfera che è in fermento: quando sali in auto l'energia è diversa. Spero siano contenti di quello che ho fatto, nonostante mi abbiano visto da casa. Ringrazio il team, anche i ragazzi in fabbrica: fanno sempre tantissimo, sono fiero di tutto ciò", conclude Hamilton.