Video | Report Live: Ferrari, un dominio atteso 900 giorni La Ferrari torna a vincere dopo un digiuno durato 903 giorni, e lo fa in maniera imperiale con una straordinaria doppietta conquistata in Bahrain, gara inaugurale della stagione 2022 di Formula 1. La F1-75 a Sakhir è stata avversaria ostica per tutti, Red Bull e Mercedes in primis, con il team di Milton Keynes protagonista di un duplice ritiro. Ne parliamo in diretta con il Direttore di Motorsport.com, Franco Nugnes, il nostro Candido, Antonio Ghini, e Marco Congiu