GP di Monaco: piloti perplessi del format ridotto

La Formula 1 abbandonerà il suo tradizionale format di quattro giorni per il Gran Premio di Monaco a partire dal 2022, allineando la gara del Principato a tutti gli altri fine settimana del Mondiale.

Tradizionalmente, a Monaco le prime due sessioni di prove libere venivano disputate al giovedì, poi al venerdì c'era una giornata libera e l'azione in pista riprendeva al sabato con la FP3 e le qualifiche.

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha confermato la modifica all'inizio di questa settimana, mentre il mese prossimo dovrebbe essere rilasciata la bozza del calendario 2022.

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ritiene che sia un cambiamento che non dovrebbe fare una grande differenza, pur sottolineando di aver sempre apprezzato la tradizione del giorno libero all'interno del weekend di Monaco.

"Era divertente avere un giorno di riposo, non per andare a far festa, ma per avere un po' più di tempo per prepararsi", ha detto Vettel.

"Era una specie di tradizione di Monaco. Da qualche tempo le cose divertenti stanno morendo, probabilmente questo è il motivo per cui si riduce il weekend a tre giorni. Una volta era divertente, quindi non facciamolo più".

Vettel ci ha tenuto a precisare che il suo voleva essere un commento scherzoso, aggiungendo però che non gli sono chiari i motivi che hanno portato a questa scelta.

"Non so perché si debba cambiare il GP di Monaco. Era un caso unico e funzionava. In ogni caso, ci adatteremo e non credo che si noterà troppo la differenza", ha detto Vettel.

"In generale non so se è vero che le cose divertenti stanno morendo, l'ho solo detto perché era divertente da dire. Così su due piedi, non mi viene in mente nient'altro".

"Probabilmente ci sono cose che una volta erano più divertenti, ma ci sono cose che sono più divertenti ora rispetto al passato, quindi penso che sia sempre un compromesso".

Il due volte campione del mondo Fernando Alonso è sembrato concorde con Vettel, ritenendo che questa non sia stata una buona decisione da parte della Formula 1.

"Non credo che sia un bene stare un giorno in meno a Monaco", ha detto Alonso. "Ogni squadra ha un programma diverso, un piano di marketing. E' un fine settimana molto utile per gli sponsor e cose del genere".

"Ovviamente quest'anno, con il COVID, non abbiamo avuto molte attività di marketing. Ma se speriamo che il prossimo anno la situazione sia un po' più normale, ci sarebbe stato un giorno anche per gli sponsor".

"A questo punto, credo che avremo un giovedì ricco di attività e poi dal venerdì ci concentreremo sulla pista".

Anche Lance Stroll ha riconosciuto che era molto bello vivere il weekend lungo di Monaco, ma anche che probabilmente il passaggio al format di tre giorni ridurrà un pochino la pressione sul personale delle squadre.

"L'anno prossime faremo tante gare, come quest'anno", ha detto Stroll. "Penso che, come ha detto Fernando, è bello essere a Monaco in quel fine settimana. C'è una grande energia intorno all'evento, quindi è una gara speciale".

"Penso che allo stesso tempo questa scelta dia ai piloti, ai meccanici, agli ingegneri un giorno in più da passare a casa, che è importante con questo calendario molto intenso".