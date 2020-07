Ferrari, Leclerc: "Sarà difficile replicare il secondo posto"

Per la prima volta nella sua storia, la Formula 1 affronta una seconda gara sulla stessa pista a distanza di sette giorni. Una novità per tutti, piloti inclusi, che vivono la vigilia del Gran Premio della Stiria tra allenamenti e relax.

“Indubbiamente è molto strano disputare due gare di fila sulla stessa pista – ha commentato Charles Leclerc - sarà un'esperienza particolare: di solito arrivi su un circuito con i dati dell'anno scorso e utilizzi il venerdì per cercare di capire come si comporterà la tua vettura. In questo caso invece, a meno che non ci siano condizioni di bagnato, avremo già moltissime informazioni su come la nostra SF1000 si comporterà”.

Per Leclerc il Gran Premio di due giorni fa ha avuto un esito andato ben oltre le aspettative che c’erano prima del via, ed il secondo posto finale è un risultato che ha aiutato la classifica ma anche il morale: “La prima delle due gare qui a Spielberg è stata molto speciale, è stata molto divertente e, non senza un po' di fortuna, siamo riusciti a salire sul podio".

"Replicare quel risultato non sarà facile, ma di sicuro noi daremo tutto quello che abbiamo per provarci. Abbiamo visto che essere motivati ci aiuta a tirare fuori tutto il potenziale dalla vettura e da noi stessi, dunque affronteremo anche questo secondo appuntamento con lo stesso identico approccio”.

Leclerc spera di confermarsi, mentre Sebastian Vettel conta su un pronto riscatto dopo la delusione di due giorni fa. “In questa stagione così particolare – ha confermato Seb - iniziata nel cuore dell'estate, ci troviamo di fronte a un'altra anomalia, il fatto di disputare due gare sulla stessa pista, nell'ambito della medesima stagione e ad appena una settimana di distanza".

"Per me è l'occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa. Avremo molti più dati relativi alla vettura sui quali lavorare e credo che l'esperienza della prima corsa potrà tornarci utile. Come ho sempre detto, questa è una pista che mi piace molto perché, pur essendo molto breve, è ricca di belle curve e sorge in una cornice splendida come quella delle montagne austriache”.

Come confermato da Mattia Binotto, in Ferrari è in corso un vero e proprio tour de force che ha poco a che vedere con la quiete austriaca di questi giorni. Se i tecnici del Cavallino riusciranno a rispettare i piani, sia per Vettel che per Leclerc venerdì mattina ci sarà parecchio lavoro da fare in pista al fine di valutare i riscontri che arriveranno dai nuovi aggiornamenti tecnici previsti per le due SF1000. Siamo appena alla vigilia della seconda gara della stagione, ma per la Ferrari sembra già essere un passaggio importante in vista del proseguimento del Mondiale.