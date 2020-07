Vettel è reduce da un primo weekend stagionale molto complicato, nel quale è stato chiamato a parlare a lungo della sua uscita da Maranello e che non è stato facile neppure in pista. Dopo aver mancato la Q3, in gara infatti non è riuscito ad andare oltre al decimo posto in seguito ad un contatto con Carlos Sainz.

Il tutto mentre il suo compagno Charles Leclerc è riuscito a risalire dal settimo posto in griglia al secondo, nonostante le evidenti difficoltà evidenziate dalla SF1000 dal punto di vista tecnico.

Secondo Mark Webber, che con Vettel ha diviso il box per ben cinques stagioni alla Red Bull, il tedesco sembrava "svuotato" dopo la gara austriaca, segno che "il matrimonio è finito".

"Il rapporto è finito" ha detto Webber al podcast In the Fast Lane. "La chimica è finita, il matrimonio è finito".

"Sebastian è vestito di rosso, guida una macchina rossa, ma è lì per se stesso. Per certi versi, sarebbe meglio che fosse finita ora, perché più o meno è così".

"Da un punto di vista dinamico, penso che Sebastian fosse svuotato dopo la gara. Penso che in questo scenario, prima finisce e meglio è per tutti".

Webber ha aggiunto che la natura della rottura, avvenuta per telefono e senza che ci fosse una proposta contrattuale sul tavolo, la dice lunga su quelli che sono i rapporti in questo momento.

"Penso che abbia sorpreso la maggior parte di noi, Sebastian probabilmente più di tutti" ha detto riguardo al fatto che non c'è stata nessuna offerta di rinnovo.

"Anche il modo in cui gli è stato detto, al telefono e senza fare lo sforzo di provare ad organizzare un incontro...".

"Chiaramente quel rapporto, o la dinamica che aveva preso, non era sano ed hanno pensato che fosse meglio non continuare. Con questi contenti non si può essere convinti solo a metà. Da quello che diceva la stampa, sembrava gli avessero offerto un contratto di un solo anno e che lui invece ne volesse di più".

"Ma non gli era stato nemmeno presentato un contratto. Era un qualcosa che la Ferrari non stava nemmeno prendendo in considerazione".

Tuttavia, Webber non crede che la carriera in Formula 1 di Vettel sia finita qui. E' convinto che anche se dovesse prendersi un anno sabbatico, nel 2022 sarà di nuovo in griglia.

"Non credo che sia ancora finita" ha detto. "Penso che abbia ancora una possibilità di tornare nel 2022. Chissà, magari nel 2021 alla Red Bull?".

"Credo che abbia bisogno di recuperare energie e di reinventare se stesso, togliendosi Maranello dalla testa. Il problema è che il suo rapporto con la Ferrari è entrato in una spirale che ha innescato un circolo vizioso verso il basso".

"Penso che sarà ancora sulla griglia di partenza in futuro, che sia il 2021 o il 2022. Penso che abbia ancora qualcosa da dare".