Williams: rifinanziata dalla vendita dell'Engineering

La Williams è in difficoltà economiche, ma non vuole arrendersi di fronte alle difficoltà che sono state amplificate dal Coronavirus, la pandemia che ha imposto lo stop dell’attività in F1.

Il team di Grove per cercare di mettersi al sicuro dalla tempesta aveva già avviato in dicembre un piano di rifinanziamento dei prestiti a seguito della cessione della divisione consociata, l’Advanced Engineering.

Oltre ad aver mantenuto la linea di credito con HSBC, la banca scozzese che è stata sponsor della Jaguar in F1, e che da lunga data supporta la Williams, la squadra ha potuto beneficiare anche in un prestito da parte della Latrus Racing, la società di proprietà di Michael Latifi, il padre di Nicholas, pilota ufficiale da quest’anno.

L'accordo prevede un'ipoteca sui terreni e sugli edifici del team, nonché sugli impianti e i macchinari della factory. E a garanzia ci sono importanti risorse del patrimonio, vale a dire oltre 100 monoposto Williams F1 che coprono l'intera storia dei 42 anni del team.

"A seguito della vendita di Williams Advanced Engineering alla fine del 2019, abbiamo avviato un processo di rifinanziamento", ha spiegato Claire Williams, la vice team principal a Motorsport.com.

“Dopo aver considerato una serie di opzioni, abbiamo concluso il nostro rifinanziamento con un consorzio di istituti di credito, tutti negoziati su basi commerciale a condizioni di mercato. I prestiti ottenuti ci forniscono le risorse di cui abbiamo bisogno per andare avanti".

La Latrus Racing, fondata da Michael Latifi nel 2012, è la società che segue Nicholas nelle corse. È già stata sponsor della Williams attraverso la Sofina, la società canadese di prodotti alimentari.

Ricordiamo che Latifi sr ha dal maggio 2018 una anche una partecipazione nel gruppo McLaren, avendo un investimento di 200 milioni di dollari con un'altra delle sue società.