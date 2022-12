F1 | Wolff: "Problemi W13 irrisolti? Non è colpa del budget cap"

Carica lettore audio

Dopo aver vinto otto titoli costruttori di fila, la squadra tedesca ha affrontato una annata difficile in quanto ha faticato a competere con Red Bull e Ferrari in base ai nuovi regolamenti.

Lewis Hamilton e George Russell sono stati ostacolati da un problema di porpoising nella prima parte della stagione, ma mentre il team si adoperava per risolvere il guaio, ne sono emersi di più profondi con la vettura.

Il team è stato in grado di risolvere il tutto verso fine stagione riuscendo a centrare la vittoria con Russell ad Austin, ma ha dichiarato di avere in programma cambiamenti più importanti per il modello W14 nel 2023.

Le squadre hanno dovuto affrontare l'ulteriore sfida di sviluppare le loro nuove vetture sotto il tetto di 140 milioni di dollari di budget per il 2022, costringendole ad essere più ponderate su quali aree concentrarsi per lo sviluppo.

Wolff ha però affermato che anche senza questa limitazione non ci sarebbe stata molta speranza: "Non avrebbe fatto la differenza con la W13. Non ci mancavano le capacità, gli strumenti e il tempo", ha detto il team principal tedesco nel podcast di F1 Beyond the Grid.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"È stato più che altro necessario togliere uno strato dopo l'altro per arrivare alla base del problema. Quindi non sarebbe cambiato nulla".

Inizialmente la Mercedes pensava di aver risolto il problema del porpoising con il primo importante aggiornamento della stagione, apportato in occasione del Gran Premio di Spagna, dopo che sia Hamilton che Russell avevano mostrato un ritmo incoraggiante.

Ma il problema è tornato a galla poco dopo, ed è stato presente in minima parte anche nel finale di stagione ad Abu Dhabi.

Wolff ha spiegato che la Mercedes non è riuscita a risolvere tutte le noie in merito, ma che il team pensa che il prossimo anno sarà più facile.

"Stiamo modificando alcuni aspetti dell'architettura e del disegno della vettura che dovrebbero portarci nella giusta direzione".

"Ma come accade con questi nuovi regolamenti, a volte si scopre un problema e poi ci si accorge che ce n'era un altro sotto".

"Dobbiamo rimanere umili e non sentirci in diritto di tornare a vincere subito. Ma non vedo l'ora di ricominciare".