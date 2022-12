Video F1 | Ghini: "Ferrari scatena la girandola di team principal" Torna l'appuntamento del sabato mattina firmato Motorsport.com. In questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano le notizie regalate dal mondo della Formula 1 ad inizio settimana: un effetto domino di comunicati e ufficialità concentrati in un giorno e mezzo in cui, alcuni ruoli - in primis in Ferrari - hanno finalmente trovato un nome e un cognome...