MotoGP | Marquez: "Ho buone sensazioni per Motegi, ma questo non significa che sarà facile"

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Marc Marquez affronta il Gran Premio del Giappone in modo positivo, andando all’attacco su una pista sulla quale ha conquistato quattro titoli mondiali, ma senza volersi fidare troppo.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez arriva con grandi aspettative al Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il circuito di Motegi apre questo fine settimana la tournée asiatica della stagione 2026, e il nove volte campione del mondo vi approda in una situazione chiaramente diversa da quella in cui lo fece l'anno scorso.

Nel 2025, il pilota spagnolo ha dominato durante tutto l'anno, al punto di chiudere il titolo mondiale, il suo ritorno ai vertici dopo diversi anni di calvario, a Motegi, pista sulla quale ha vinto quattro dei suoi titoli, e che gli riporta alla mente i migliori ricordi della sua fase con la Honda.

Tuttavia, il futuro gli riservava un infortunio importante dopo aver assaporato di nuovo le gioie del successo, in Indonesia. Qualcosa che ha condizionato il suo 2026. Marquez ha dovuto ricomporsi e recuperare uno svantaggio nel Mondiale Piloti di oltre 100 punti, ma la battaglia per quella che sarebbe la sua ottava corona in MotoGP sarà dura: se a Misano ha riconquistato la leadership della classifica generale, nell'ultimo appuntamento in Austria l'ha persa di nuovo a favore di Jorge Martin, dal quale lo separano 12 punti.

Così, il pilota di Cervera spera di farlo in un GP del Giappone in cui si presenta con sensazioni molto positive, su una pista dove attaccare alla ricerca dei 37 punti in palio. Anche se lo farà con un occhio ai rivali dopo che la Ducati ha sofferto in Austria, tra le altre cose con uno pneumatico posteriore con carcassa rinforzata che sarà disponibile anche in territorio nipponico, nonostante Michelin affermi che sarà una gomma per condizioni estreme dopo la riasfaltatura di Motegi.

"L'anno scorso, arrivando qui avevo più di 100 punti di vantaggio, ma il Mondiale normale è come quello di questa stagione", ha esordito Marquez questo giovedì davanti ai media, tra i quali c'era Motorsport.com. "Ho buone sensazioni arrivando a Motegi. Ma questo non significa che sarà facile. Da qui in avanti, su tutti i circuiti bisogna uscire ad attaccare".

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vale la pena ricordare che Marquez è stato sul punto di ritirarsi nell'ultima gara lunga, al Red Bull Ring, per un problema ai freni che lo ha portato ad accontentarsi di un quinto posto. Marc ha chiarito che il problema è stato identificato e confida che non si ripeta a Motegi, pista 'stop and go' dove le frenate contano: "La cosa più importante dell'Austria è che hanno trovato il problema, era molto visibile, quindi non dovrebbe ripetersi", ha indicato.

Marquez è consapevole che la concorrenza è alta, e ha chiaro quale sarà la tattica da seguire: "Sembra che Pedro Acosta e le quattro Aprilia siano molto veloci. La cosa più importante è che siamo costantemente lì davanti".

Nel frattempo, all'orizzonte si profila un GP d'Indonesia, tra sette giorni, che sembra destinato ad essere il fine settimana più complesso per Marquez in ciò che resta della stagione, su un tracciato di Mandalika dove non ha mai vinto e dove si è infortunato nel 2025. "Vado gara per gara, perché non so come mi sentirò in Indonesia. Per cominciare, bisognerà entrare in Q2, che è il primo obiettivo", ha concluso il #93.

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