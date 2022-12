F1 | Wolff: "La W13 avrà un posto speciale nel nostro museo"

Carica lettore audio

Dopo aver vinto otto campionati costruttori consecutivi la Mercedes ha vissuto un 2022 difficile, complice la rivoluzione regolamentare con il passaggio alle monoposto ad effetto suolo che, almeno ad inizio anno, ha visto il team di Brackley impossibilitato ad inserirsi nella sfida tra Red Bull e Ferrari.

Il porpoising si è rivelato uno dei maggiori punti deboli della Mercedes nella prima parte dell'anno, ostacolando le prestazioni di Lewis Hamilton e George Russell, prima che ulteriori problemi venissero alla luce una volta risolti i problemi inerenti il saltellamento.

Sebbene la Mercedes sia riuscita a sviluppare la W13 e a ottenere la prima vittoria dell'anno in occasione della penultima gara in Brasile grazie a Russell, la squadra ha concluso la stagione al terzo posto in classifica.

Hamilton ha dichiarato ad Abu Dhabi di essere impaziente di guidare per l'ultima volta la vettura così da chiudere questo capitolo, mentre Toto Wolff ha sottolineato il potenziale significato futuro della W13 a prescindere dai ricordi amari della stagione 2022.

"Penso che questa vettura avrà sempre un posto speciale nella nostra collezione, anche se non in prima linea…” ha dichiarato Wolff. "Tuttavia, credo che se tutto andrà bene i prossimi anni le renderanno giustizia, perché la curva di apprendimento che abbiamo avuto con quest’auto è stata enorme”.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"La nostra comprensione dell'aerodinamica, della correlazione con la dinamica del veicolo, ci ha davvero imposto un cambio di passo, un cambiamento di apprendimento. Non sarà ricordata solo come la vettura che ha dominato il Gran Premio del Brasile!".

La Mercedes è riuscita a fare un grande passo avanti nelle prestazioni alla fine della stagione, aiutata da un pacchetto di sviluppo arrivato per il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

Inizialmente il team pensava di aver fatto un passo avanti in Spagna, quando sembrava aver arginato il problema del porpoising, ma poi sono emersi altri problemi che hanno spinto a cambiare l'approccio al DNA della vettura per il prossimo anno.

"Credo che abbiamo capito molto meglio quali erano i problemi", ha commentato Wolff. "Abbiamo tolto uno strato dopo l'altro, scoprendo altri problemi e altri ancora. Ma credo che siamo arrivati a capire abbastanza bene perché la macchina non funzionasse”.

"Come ho detto prima, la correlazione c'era per alcune piste. Tutto stava nel capire come far funzionare la macchina dal punto di vista aerodinamico, come migliorare la guida e come renderla più stabile”.

"Sono molteplici i fattori che contribuiscono a rendere la vettura non abbastanza competitiva, e credo che se saremo in grado di risolvere questo problema durante l'inverno allora potremo fornire una piattaforma stabile ai piloti e da lì potremo svilupparla".