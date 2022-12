F1 | Retroscena McLaren: Seidl aveva già detto addio per il 2026

Carica lettore audio

La squadra di Woking ha annunciato martedì la nomina di Andrea Stella come nuovo team principal in sostituzione dell'uscente Andreas Seidl.

Nell'ambito di una giostra di team principal, Seidl è stato portato in Sauber come nuovo CEO, dopo che la scuderia svizzera ha perso il team principal Fred Vasseur, passato alla Ferrari.

La struttura elvetica si prepara a diventare il team ufficiale Audi a partire dal 2026 e si pensava che sul ponte di comando per la Casa degli Anelli sarebbe arrivato proprio Seidl, che era legato alla McLaren da un contratto che sarebbe scaduto alla fine del 2025.

E infatti, l'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha rivelato che Seidl aveva già informato la squadra che sarebbe passato all'Audi alla scadenza del suo attuale accordo. Dunque, è stato trovato un accordo con la Sauber per anticipare la sua transizione.

Parlando con alcuni media selezionati dalla fabbrica di Woking, Brown ha detto: "Andreas mi ha informato durante la stagione che sarebbe andato altrove quando il suo contratto sarebbe scaduto alla fine del 2025".

"Era abbastanza chiaro quale sarebbe stata la sua destinazione, ma era anche abbastanza comprensibile, dato il suo background. In quel momento, avevamo intenzione di continuare insieme per il prossimo futuro, perché il nostro rapporto è molto sano. E la sua disciplina del lavoro è molto forte".

"A quel punto, al termine della stagione, avremmo fatto sapere al mondo che ci sarebbe stato un cambiamento al termine del 2025".

"E, dopo aver deciso di renderlo pubblico, la prima persona che avrei chiamato per sapere se avrebbe guidato la squadra di F1 è il signore seduto accanto a me, Andrea Stella, ma non in quel momento, essendo sicuro che avrebbe preso in considerazione l'idea".

"Quando è stato chiaro che Fred (Vasseur) sarebbe andato alla Ferrari, Finn Rausing (il proprietario della Sauber), che conosco da dieci anni e con cui vado molto d'accordo, mi ha telefonato e per sapere c'era modo di aprire una discussione per liberare Andreas in anticipo".

"La mia reazione è stata: se Andrea è felice ad accettare il ruolo di team principal, allora sono disponibile a fare questo cambiamento ora, in maniera da mettere già tutti nel loro posto futuro".

Andrea Stella, F1 Team Principal McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: McLaren

Brown poi ha spiegato che l'approccio di Rausing ha convinto Stella ad assumere immediatamente il ruolo, aprendo così la porta all'uscita anticipata di Seidl.

"Dopo alcune conversazioni positive, Andrea ha accettato il ruolo e questo ci ha messo in una posizione molto comoda per andare avanti", ha detto. "Poiché Andrea è sempre stata la nostra scelta numero uno per il futuro, tutto si è svolto abbastanza rapidamente".

Brown non ha voluto precisare il momento in cui Seidl gli ha comunicato che avrebbe lasciato la McLaren al termine del suo contratto.

E' stato chiaro, tuttavia, nel dire che da parte della McLaren non ci fosse alcun interesse a fare giochi contrattuali con Seidl e a metterlo in aspettativa.

"Abbiamo un ottimo rapporto", ha detto. "So che molte squadre giocano la carta del congedo per motivi di salute. Ma credo che, come abbiamo dimostrato in McLaren, ci siano modi per sciogliere i rapporti, che si tratti di piloti o di dipendenti, che possono avere dei termini molto praticabili per tutti".