F1 | Vowles esclusivo: "Ecco come la Williams tornerà vincente"

James Vowels non ha intenzione di premere il pulsante del panico, nonostante il rallentamento dei progressi della Williams nella stagione 2024. Al termine dell'ultima campagna, Vowles ha visto la squadra salire al settimo posto nel campionato costruttori e ha accumulato 28 punti. In questo modo, ha ricevuto grandi consensi per i risultati ottenuti.



Tuttavia, a 19 mesi dalla sua nomina a team principal, a metà stagione e in vista della pausa estiva la Williams si trova al nono posto con soli quattro punti in classifica.



Sarebbe facile pensare che il periodo di luna di miele sia finito e che, a un occhio esterno, la squadra sia scivolata indietro.



Ma Vowles ci tiene a mettere le cose in chiaro, sottolineando che quando è subentrato ha illustrato come ci sarebbero state delle vittorie rapide. Ma ciò che emerge chiaramente dai nostri colloqui è che non si accontenta di finire a metà classifica.



Le sue aspirazioni sono quelle di vedere questa famosa squadra di nuovo in lizza per le vittorie, ma prima di poterlo fare deve passare attraverso qualche sofferenza iniziale.



"Dobbiamo tornare un po' indietro ed ecco perché", dice parlando al GP d'Ungheria.



"È semplicemente perché sto investendo nel 2026. Devo fare la trasformazione. Trasformare significa chiedere alle persone di scendere a compromessi. Ma va bene così. Mi sento completamente a mio agio.



Anche in fabbrica, l'altra settimana, c'è stata una domanda: "Siamo davvero contenti di dedicare tutto questo tempo a lavorare sul futuro, per dover scendere a compromessi ora?" E vi dirò la stessa cosa: sono sicuro al 100% che sia giusto, perché non voglio essere il settimo, l'ottavo o il nono.



"Voglio che la macchina del ‘26 sia buona, mentre gli altri intorno a me nella corsia dei box sono concentrati sulla '24 e la '25. Non tutti possono lavorare sulla vettura '26, ma finché facciamo la cosa giusta per colmare il divario, se dovesse accadere il peggio, mi va bene lo stesso. Finché riesco a vedere i progressi nello sviluppo dei sistemi per il 2026, so che posso tradurli in una percentuale di successo molto più alta.



"Se sento più pressione? No, perché mi sento davvero soddisfatto di questo piano pluriennale di circa cinque anni. Il consiglio di amministrazione lo sa, gli investitori lo sanno e io sono molto tranquillo".

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Foto di: Williams

Vowles ha ricevuto uno shock quando ha assunto il ruolo alla Williams, trovando un modello obsoleto per la produzione e lo sviluppo. Ora sta reclutando il personale giusto per aiutare la squadra a progredire, soprattutto per convincere Carlos Sainz a sottoscrivere la sua visione del futuro.



Vowles è chiaramente ambizioso e afferma che i progressi della squadra non devono essere giudicati in base all'offerta di quest'anno.



"Fondamentalmente, non c'erano dubbi sul fatto che ci fossero molti problemi", dice quando parliamo della sua acquisizione della squadra. "Molti di questi sono ancora presenti oggi. Non ce ne siamo liberati. Ma quello che siamo riusciti a fare nel breve termine è stato lavorare su piccoli aspetti, che producono rapidamente frutti a basso impatto".



Tuttavia, c'è un "ma". All'interno di quello che abbiamo al momento, il tempo e le risorse sono limitati e con un tetto ai costi non si può fare nulla - tra l'altro, il tetto ai costi è una buona cosa perché impedisce a molti altri di scappare e fare quattro volte di più di quello che posso fare io.



"Ma limita anche la quantità di cambiamenti che posso fare in un anno. Quindi ci sono due secchi: c'è l'importo che posso investire ora e c'è l'importo che posso investire in futuro. E per passare all'altro bisogna attingere da uno dei due.



"Per quanto riguarda il 2024 e il 2025, abbiamo compromesso in modo massiccio il presente per il futuro e ne soffriremo in questo momento, insieme ad alcuni dei cambiamenti tecnologici che abbiamo effettuato, il cui impatto è stato peggiore del previsto".

Alex Albon, Williams Racing FW46 Foto di: Erik Junius





Vowles si è destreggiato tra il suo ruolo con Williams, l'essere padre e la ristrutturazione di una casa e, pur ammettendo che a volte si occupa di troppe cose, dice di amare tutti gli aspetti della sua vita frenetica.



"Sono sicuramente più impegnato ora", dice quando gli viene chiesto di valutare i suoi primi 19 mesi di incarico.



"Faccio troppo. Non me ne pento, ma faccio troppo. Così, nel giro di un anno, ho deciso di cambiare lavoro. Stiamo ristrutturando una casa di 170 anni. Abbiamo una figlia piccola e un cucciolo, quindi penso che abbiamo spuntato tutte le caselle che si possono fare.



"Ma non ho rimpianti perché sono una persona che ama imparare, spingersi fino a non trovare nulla. Pensi di avere un limite e lo superi.



Personalmente, quello che ho imparato su di me è che ho molte più capacità e forza di quanto credessi, ma non puoi sapere quanto puoi essere bravo finché non ti spingi oltre".



"In una situazione come questa si può affondare o nuotare. Mi sentivo come se stessi oscillando abbastanza felicemente e, di conseguenza, questo è il motivo per cui sono molto a mio agio o in un momento più che altro. Quindi, dal punto di vista personale, è tutto ciò che speravo".



Avendo ammesso di essersi fatto carico di troppe cose, sarebbe opportuno verificare i miglioramenti apportati alla casa e se il quarantacinquenne si sta dando da fare con i lavori di costruzione.



"Ho la fortuna di avere due project manager brillanti", dice. "Mi hanno permesso di non essere coinvolto in modo drammatico. Il mio lavoro è: vado e passo un'ora e mezza lì, in quel lasso di tempo prendiamo circa 4.000 decisioni e poi loro se ne vanno e eseguono.



"Non devo andare a controllare ogni giorno perché so cosa faranno al massimo livello possibile. È un misto di responsabilizzazione, ma le decisioni vengono comunque prese da me".