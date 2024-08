F1 | Aston Martin: un reset tecnico per ritrovare competitività

Il team principal dell'Aston Martin, Mike Krack, ha rivelato che la squadra è pronta per un "reset tecnico" dopo il deludente secondo trimestre della stagione di Formula 1.



La scuderia di Silverstone non è riuscita a fare un salto di qualità durante l'inverno simile a quello della scorsa stagione, in cui è emersa per un breve periodo come la più vicina sfidante della Red Bull in pista, ma è rimasta una delle prime cinque squadre del campionato in termini di passo.



Ma, proprio come lo scorso anno, l'Aston Martin si è ritrovata a scivolare indietro nell'ordine di classifica nella corsa allo sviluppo continuo e, pur rimanendo quinta in classifica, la Mercedes, quarta classificata, ha 193 punti di vantaggio alla pausa estiva.

Valutando la prima metà della stagione in esclusiva con Motorsport.com, Krack ha dichiarato: "Penso che, se ci guardiamo indietro, abbiamo iniziato la stagione proprio come pensavamo di iniziarla.



"Avevamo l'aspettativa di essere circa la quinta squadra più veloce nel passo gara e credo che l'abbiamo confermato nelle prime gare [con] scorci di prestazioni forse leggermente migliori in qualifica.



"Poi, quando abbiamo iniziato a sviluppare la vettura, è andata nella direzione sbagliata. Non siamo riusciti ad aumentare le prestazioni con l'aggiornamento e la concorrenza lo ha fatto. Se non si va avanti, si viene superati, e credo che questo sia un giusto riassunto della prima metà".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Per sapere se c'è stato un aggiornamento particolare che ha contribuito a far retrocedere la moto, Krack ha risposto: "No, quando guardiamo alle nostre prestazioni relative, possiamo identificare Imola come uno dei punti perché tutti portano aggiornamenti a Imola.



"Se il tuo non produce quello che ti aspetti e gli altri lo fanno - e non lo so, ma devo presumere - fai un passo indietro. Questa è la dura realtà della Formula 1".



Krack, che ha dichiarato a Motorsport.com di ritenere che le scarse prestazioni dei rivali siano servite a lusingare l'Aston Martin nella scorsa stagione e a creare la percezione che l'azienda sia arretrata più di quanto non sia in realtà, ha anche ammesso che la pressione sta aumentando affinché la squadra produca risultati.



Il proprietario Lawrence Stroll ha investito ingenti somme di denaro per migliorare le strutture con cui la squadra deve lavorare - la sua fabbrica all'avanguardia è stata inaugurata a tappe.



Alla domanda su come fare per uscire dal torpore di metà stagione della Aston, Krack ha spiegato: "Beh, la cosa più importante è capire perché non ha dato i risultati che doveva dare".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Gli ultimi due mesi, devo dire, sono stati davvero duri in termini di analisi, perché non si tratta di una scoperta immediata: 'Qual è il problema?', ma ci vuole un po' di tempo per analizzarlo. Poi bisogna agire per cambiare le cose, quindi bisogna fare i pezzi".



"Allo stesso tempo, ci sono cinque, sei, sette, otto gare in cui si accumulano risultati negativi".



"Questo porta ad avere un'aspettativa molto alta su ciò che si farà e su ciò che si risolverà. Abbiamo quindi deciso di adottare un approccio un po' diverso, perché non ha dato i risultati che ci aspettavamo, ma è più simile a un piccolo riavvio e a una ripartenza.



Ancora una volta, si tratta di gestire le aspettative. Una svolta in una stagione così intensa non si fa in cinque minuti. È una cosa di cui tutti noi dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere fiduciosi che il cambiamento di approccio che abbiamo adottato porterà le prestazioni che vogliamo".



Alla domanda se il reset sarà tecnico o mentale, ha risposto: "È ovvio che allo stesso tempo si vuole modificare il modo in cui si fanno le cose.

"Ma direi che si tratta piuttosto di un riavvio tecnico o di come si mette la macchina, di come si affronta lo sviluppo aerodinamico, e poi anche [di capire], 'qual è il processo che ci ha portato a questo?'".