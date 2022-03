F1 | Sainz terzo e deluso: "Ho faticato con gomma nuova"

Carica lettore audio

Ci aveva creduto fino all’ultimo Carlos Sainz, ma anche oggi lo spagnolo della Ferrari non è riuscito ad ottenere la sua prima pole in carriera.

L’obiettivo è stato invece centrato da Sergio Perez, capace di beffare sia Carlos che Charles Leclerc nel finale ed ottenere, grazie anche ad un T2 da record, il tempo di 1’28’’200 che gli è valso il diritto di partire dalla prima posizione in griglia domani.

Sainz aveva messo pressione a Leclerc in occasione del primo tentativo in Q3. Sceso in pista con mescola soft usata, Carlos era riuscito immediatamente a trovare un ottimo feeling con la sua F1-75 sino a portarsi provvisoriamente in cima alla classifica dei tempi.

Il secondo run, invece, non è stato per nulla al livello del primo. Complice la mescola soft nuova, Sainz non ha ritrovato la stessa fiducia e non è riuscito a migliorare i propri parziali dovendosi così accontentare del terzo crono in 1’28’’402.

Alla fine di una qualifica terminata con un’ora e mezza di ritardo a causa della lunga interruzione per il violento incidente di Mick Schumacher, Carlos Sainz jr. è apparso piuttosto scuro in volto.

“Il giro che mi ha fatto ottenere il terzo tempo è stato buono” ha dichiarato il madrileno ai microfoni di Johnny Herbert. “L’ho ottenuto con gomma usata e non so perché in questo weekend le gomme usate mi diano una sensazione migliore rispetto agli pneumatici nuovi”.

Sainz ha poi sottolineato ulteriormente come con gomme nuove non sia riuscito a trovare l’aderenza necessaria, problema patito anche da Max Verstappen oggi incredibilmente quarto.

“Faccio molta fatica a gestire le gomme nuove. Nell’ultimo tentativo in Q3 non avevo grip ed ho faticato tanto. Con la gomma usata il mio tentativo non è stato male. Checo e Charles mi hanno beffato di poco, ma va bene così”.

A prescindere dal risultato odierno, la Ferrari ha confermato anche su un tracciato atipico come quello di Jeddah di essere una vettura nata bene. Sainz si è detto certo che domani per battere una Red Bull altrettanto in forma sarà necessario indovinare la strategia corretta.

“Domani sarà una gara entusiasmante. Nelle prime due file abbiamo Red Bull e Ferrari. Giocheremo di strategia”.