F1 | Verstappen: "Senza aderenza su tutto il tracciato"

Sergio Perez in pole, Lewis Hamilton eliminato nel Q1 e Max Verstappen quarto. Sembra sia un racconto di fantasia ed invece è la pura realtà di quanto accaduto nelle qualifiche di Jeddah.

Sul tracciato arabo ad imporsi è stato l’uomo meno atteso tra i due team di testa. Perez ha sfruttato al meglio le Pirelli soft nuove ed ha beffato Leclerc per appena 25 millesimi ottenendo così la sua prima pole in Formula 1, mentre Max ha sofferto per tutto il Q3 e non è riuscito a fare meglio del quarto crono pagando un gap di ben 261 millesimi dal suo compagno di squadra.

Cosa ha frenato il campione del mondo dal brillare in qualifica? Stando a quanto dichiarato dal pilota della Red Bull ai microfoni di Sky Sport F1 HD è mancato il feeling con gli pneumatici soft per emergere nel Q3.

“Nel primo tentativo non ho avuto grip su tutto il circuito. La macchina si muoveva in modo strano e non avevo lo stesso feeling che avevo sia in Q1 che nel Q2. Quando non ti senti a tuo agio su questo tracciato non riesci ad aggredire le curve come vorresti e questo mi ha costretto al quarto tempo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nonostante il quarto tempo, Verstappen ha accolto con favore la pole conquistata dal suo compagno di squadra ed ha voluto sottolineare come questo risultato evidenzi tutta la bontà della Red Bull RB18 disegnata da Adrian Newey.

“Quando ho tagliato il traguardo non mi aspettavo nulla di buono perché sapevo di non aver avuto delle buone sensazioni. Ovviamente non era il risultato che volevo, ma fortunatamente la pole l’ha fatta Checo e questo dimostra come la nostra vettura abbia il potenziale.”.

Max ha poi spiegato di essere maggiormente fiducioso per la gara proprio perché la gestione delle gomme è meno problematica rispetto alla qualifica.

“In gara riusciamo a stabilizzare la pressione e far funzionare le gomme. È del tutto diverso rispetto alle qualifiche dove devi essere impeccabile nella preparazione degli pneumatici. Oggi non è andata bene da questo punto di vista”.

Umore decisamente diverso dall’altro lato del box Red Bull dove Sergio Perez ha ottenuto la prima pole in Formula 1 grazie ad un giro capolavoro – soprattutto in T2 – chiuso con il crono di 1’28’’200.

“Ci sono volute un po' di gare per ottenerla, ma che giro incredibile! Anche se dovessi fare altri mille giri non riuscirei a farne uno identico. Non ci aspettavamo di poter battere le Ferrari in qualifica e speriamo di poterci imporre anche domani”.