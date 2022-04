F1 | Sainz di rimonta: "Felice, ma c'è da sistemare il graining"

Carica lettore audio

A Imola è difficile superare, ma la Sprint Race di cui è stato autore Carlos Sainz Jr. ha mostrato che anche su una pista bella ma angusta è possibile superare se si ha il passo giusto per farlo e una capacità di sfruttare bene le gomme.

Partito decimo dopo il brutto errore commesso ieri nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna, Sainz ha messo in piedi un recupero che ha mostrato tutta la forza della Ferrari e la superiorità nei confronti di gran parte dello schieramento.

Giro dopo giro il madrileno della Ferrari ha recuperato posizione su posizioni, iniziando dal sorpasso su Sebastian Vettel per finire con quello fatto alla prima variante nei confronti della McLaren MCL36 di Lando Norris.

Da decimo a quarto in 21 giri, il massimo che poteva ottenere lo ha ottenuto. E ora il pensiero di Carlos è già rivolto alla giornata di domani, alla gara, dove potrà giocarsi le posizioni che contano dopo aver rimesso in piedi un weekend che sembrava essere partito sulla falsa riga di quello passato all'Albert Park di Melbourne due settimane or sono.

"Oggi non potevo fare di più. Il quarto posto mi rimette in lotta per le posizioni a cui aspiriamo. Domani può succedere di tutto e oggi ho fatto una bella rimonta", ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport.

Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Domani saremo 2 contro 2 e questo è importante. Abbiamo visto che sull'asciutto la Red Bull è un po' più veloce in questo weekend, ha meno degrado nelle gomme anteriori e questo le fa andare più veloce nella seconda metà degli stint, ma noi proveremo a fare qualcosa, mettere le macchine a posto per essere in lotta con loro".

"Forse la rimonta è stata più semplice di quanto mi aspettassi. Con queste macchine forse è più semplice superare e fare sorpassi, devo dire la verità. Con le monoposto dello scorso anno sarebbe stato più complicato, mentre con queste è più facile seguire. Io mi sono trovato bene con la macchina. Nelle Libere 2 ho capito meglio cosa avrei dovuto fare per guidare in modo migliore e ho fatto una gara solida, ma manca ancora qualcosa".

Per la Ferrari, però, la giornata odierna non è stata perfetta. Entrambe le Rosse hanno denotato graining alle gomme anteriori nella seconda parte dell'unico stint di gara, fatto per altro con gomme Soft (C4). Ecco dove il team dovrà cercare di intervenire per provare a contendere il successo alla Red Bull.

"Abbiamo imparato la cosa più importante. ovvero che abbiamo più graining all'anteriore rispetto alla Red Bull e che se vogliamo vincere domani dobbiamo correggere questo problema. Questo è il punto più importante. Io invece sto provando stili di guida differenti giro dopo giro, anche in gara, anche in curva, in accelerazione. Questo non si vede da fuori, ma sto cercando la giusta maniera di guidare questa macchina".

"Mi piacerebbe sentire i tifosi. Il rumore del motore non me li fa sentire ma sarebbe bellissimo sentirli. Grazie a loro perché dopo la giornata dura di ieri è importante avere un supporto del genere, anche per noi piloti. Ti fa sorridere anche quando non c'è niente per cui sorridere", ha concluso il pilota spagnolo.