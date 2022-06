F1 | Pinza Brembo: più raffreddamento e meno peso

Carica lettore audio

Il peso è uno degli aspetti nei quali si sta combattendo la battaglia della competitività in F1. Come abbiamo sempre detto, solo l’Alfa Romeo è la monoposto che è nata sotto il limite regolamentare che è stato portato dalla FIA a 798 kg, tutte le altre vetture sono in corsa per un alleggerimento che può valere prestazioni importanti.

Il vincolo di spesa dettato dal budget cap (140 milioni di dollari più gli extra) è certamente un tetto che sta condizionando il lavoro di sviluppo dei tecnici: abbiamo visto squadre, come la Williams, che hanno sverniciato la loro FW44, rinunciando quasi in toto alla livrea con cui avevano iniziato la stagione per arrivare al carbonio nudo di telaio o carrozzeria, e team come la Red Bull che hanno dato il via a un intenso programma di smagrimento che ha riguardato tantissimi particolari, compresi i porta mozzo e le ali.

La Ferrari, a sentire Helmut Marko, è più vicina al peso minimo di quanto non lo sia la Red Bull che lascia ancora 7/8 kg ai fatidici 798 kg: l’austriaco, facendo un marketing tecnologico che gli è molto congeniale parla di un guadagno possibile di circa tre decimi, ma tutti sappiamo che l’effetto sul peso arriva a essere di 0”3 per 10 kg su una pista come Barcellona, mentre a Montreal si arriva ad appena 0”13.

Adrian Newey, che è un vero maniaco della leggerezza, è intervenuto sulle masse non sospese della RB18, consapevole che la riduzione di peso in quell’area (porta mozzo) poteva avere anche altri benefici nell’handling della vettura.

Le misure dei dischi freno sono cambiate con le monoposto 2022 dotate di ruote da 18 pollici Photo by: Giorgio Piola

Nell’area del corner ruota bisogna dire che la Brembo è sempre molto sensibile nell’andare incontro alle esigenze delle singole squadre. Se i nuovi impianti frenanti con dischi (da 278 a 330 mm di diametro), pinze e pastiglie che sono stati maggiorati hanno avuto un impatto di circa 3 kg, la multinazionale bergamasca ha iniziato un piano di sviluppo molto interessante, passando da pastiglie che non sono più piene a soluzioni alleggerite.

Confronto fra le pastiglie forate del 2021 e quelle 2022 reticolate Photo by: Giorgio Piola

Il regolamento 2022 vieta che le pastiglie possano essere forate, come è stato fino allo scorso anno, ma ciò non ha impedito alla Brembo di realizzare nuove soluzioni con la tecnologia additiva di materiale che permette di realizzare parti concepite al CAD con forme reticolate molto complesse che assicurano la stessa capacità strutturale abbinata a un peso ridotto e a un maggiore smaltimento termico a parità di superficie d’attrito.