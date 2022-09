F1 | Piastri in McLaren. La FIA ha giudicato valido il contratto

Carica lettore audio

Oscar Piastri sarà un pilota titolare della McLaren a partire dal 2023 e per le prossime 2 stagioni. Il Contract Recognition Board, riunitosi per esaminare il caso legato all'ormai ex pilota dell'Alpine, si è espresso in favore della McLaren e ha così completato una casella importante nel Mercato Piloti legato alla prossima stagione di Formula 1.

Il comunicato rilasciato oggi dalla FIA ha confermato che il Board ha deciso all'unanimità che il contratto di Piastri siglato con la McLaren fosse e sia l'unico valido per la prossima stagione, sebbene Alpine intendesse promuovere lui accanto a Esteban Ocon dopo l'improvviso addio di Fernando Alonso consumatosi all'inizio della pausa estiva.

Dopo l'annuncio della Federazione, McLaren ha subito emesso un comunicato ufficiale in cui ha annunciato Oscar Piastri come pilota titolare per le prossime 2 stagioni. L'ormai ex pilota dell'Alpine sarà dunque il nuovo compagno di squadra di Lando Norris.

"Sono estremamente entusiasta di fare il mio debutto in F1 con una squadra così prestigiosa come la McLaren e sono molto grato per l'opportunità che mi è stata offerta", ha dichiarato Oscar Piastri.

"Il team ha una lunga tradizione nel dare una possibilità ai giovani talenti e non vedo l'ora di lavorare duramente al fianco di Lando per spingere la squadra verso le prime posizioni della griglia. Sono concentrato sulla preparazione per il mio debutto in F1 nel 2023 e per iniziare la mia carriera in F1 in papaya".

Oscar Piastri, terzo pilota Alpine Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing, ha aggiunto: "Oscar è uno dei talenti emergenti che arrivano dalla serie feeder alla F1 e siamo lieti di vederlo unirsi al team per il 2023. Vincere sia in F3 che in F2 in stagioni successive da esordiente è un vero e proprio risultato e testimonia il suo talento nelle corse in monoposto".

"Con Lando e Oscar abbiamo una formazione di F1 giovane ed entusiasmante, con un enorme potenziale, che ci consente di realizzare le nostre ambizioni future. Oscar è un'aggiunta entusiasmante alla famiglia McLaren e non vediamo l'ora di vederlo crescere con il nostro team di F1".

Arrivata la decisione definitiva del Board FIA, Alpine potrà concentrarsi sulla valutazione e la scelta del pilota che dal 2023 dovrà affiancare il confermato Esteban Ocon. Nella rosa dei candidati, lo ricordiamo, spiccano i nomi di Pierre Gasly, attuale pilota del team AlphaTauri, e Mick Schumacher, oggi alla Haas.