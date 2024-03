F1 | McLaren: test a Imola con la MCL36. Oggi c'è Piastri

L'Emilia Romagna, tra oggi e domani, sarà al centro dell'attenzione per quanto riguarda la Formula 1 perché ben 2 team stanno girando e lo faranno anche domani su due tracciati che trovano sede proprio nella regione separa il nord dal centro Italia.

Per una Ferrari impegnata a Fiorano, sulla pista di casa, la McLaren ha scelto l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per compiere due giorni di test e tenere in allenamento i propri piloti.

Oggi a scendere in pista con la MCL36, la monoposto a effetto suolo che ha corso nel 2022, è stato Oscar Piastri. Il pilota Australiano ha iniziato questa mattina finendo poi di girare attorno alle 16:00 locali.

Sulla MCL36 solo la livrea ufficiale del 2024, ma niente sponsor. Come potete vedere dalle foto che pubblichiamo e che abbiamo avuto l'occasione di scattare fuori dal tracciato, è possibile notare come la McLaren non avesse nemmeno i numeri del pilota su musetto e cofano motore.

Piastri ha potuto girare con le solite gomme demo realizzate e fornite da Pirelli - fornitore unico di pneumatici della Formula 1 - per seguire i dettami del regolamento sportivo.

Nel corso delle ultime ore, Piastri ha rivelato il casco speciale che userà la prossima settimana nell'evento di casa, il Gran Premio d'Australia. Oggi, invece, ha usato quello tradizionale che abbiamo visto anche nei primi due appuntamenti della stagione 2024.

Piastri lascerà domani iil volante della MCL36 a Lando Norris, per completare così i due giorni di prove e l'allenamento che era già stato calendarizzato diverse settimane fa, sfruttando proprio la settimana di pausa tra il primo back-to-back di Sakhir e Jeddah e Melbourne.

La Ferrari, come detto, sta girando oggi a Fiorano con una F1-75, monoposto a effetto suolo che ha corso nel Mondiale 2022 di Formula 1, e Oliver Bearman al volante.

Anche in questo caso si tratta di una giornata d'allenamento per il pilota di riserva della Scuderia, che lo scorso fine settimana ha esordito prendendo il posto del malato Carlos Sainz. Domani i test Ferrari dovrebbero proseguire con al volante Antonio Giovinazzi.