F1 | Leclerc: "Red Bull sotto pressione? Solo questione di tempo"

Una Ferrari seconda forza del Mondiale è una buona notizia, ma solo per l'avvio di stagione. E' chiaro che un team del calibro di quello modenese non possa accontentarsi di essere la prima degli altri, ma abbia il dovere di puntare sempre al massimo.

Le prime due gare della stagione 2024 hanno parlato chiaro: solo la Red Bull è più forte della Rossa. Ma, come detto, non solo non basta, ma non può essere nemmeno una magra consolazione. Questo è un punto di partenza, ma le aspirazioni e le aspettative del personale del Cavallino Rampante rimangono i più alti possibili.

Charles Leclerc, dopo aver ottenuto il primo podio stagionale a Jeddah, ha espresso moderato ottimismo sulle possibilità di recupero della Ferrari durante la stagione, anche se le prime componenti realizzate per gli sviluppi della SF-24 non arriveranno a Melbourne, sede del prossimo appuntamento stagionale fissato tra poco più di una settimana in Australia.

"Stiamo facendo piccoli passi nella giusta direzione. Il divario dalla Red Bull è ancora notevole, ma se continuiamo a lavorare così, sono sicuro che sarà solo questione di tempo prima di mettere Red Bull maggiormente sotto pressione".

Jerome Lafarge, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non credo che avremo molte novità sulla macchina a Melbourne, quindi al momento dovremo solo massimizzare il nostro pacchetto attuale".

"Al momento la nostra situazione è questa. Credo che dovremo aspettare e vedere quando avremo nuove componenti della monoposto e che tipo di passo avanti faremo. Speriamo che questo ci avvicini alla Red Bull".

Così come il team principal Frédéric Vasseur, Leclerc pensa che il vantaggio della Red Bull nei confronti della Ferrari sia di circa 3-4 decimi al giro. Un margine molto inferiore a quello che abbiamo visto la passata stagione, ma in Formula 1 ancora molto grande, tanto da permettere al team di Milton Keynes di firmare due doppiette tra Sakhir e Jeddah.

"Al momento Red Bull ha mediamente 3-4 decimi su di noi. E in Formula 1 3 o 4 decimi sono tanti nel mondo del motorsport. Tuttavia, se si considera ogni componente della monoposto, se il guadagno è di 1 centesimo per pezzo, allora è facile guadagnare subito".

"Negli ultimi mesi siamo la squadra che ha migliorato di più perché abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo continuare a farlo. E' molto chiaro su quali aree dobbiamo lavorare".

"Sono sicuro che arriverà il nostro momento. Non so cos'abbia in serbo Red Bull in termini di aggiornamenti, ma questo definirà quando saremo in grado di eguagliarli", ha concluso il pilota monegasco.