F1 | Piastri: tanta Australia nel nuovo casco per il GP di casa

La Formula 1 si appresta a trasferirsi nel continente oceanico per disputare il Gran Premio d'Australia previsto dal 22 al 24 marzo e, in occasione del suo gran premio di casa, Oscar Piastri ha deciso di realizzare un casco speciale dedicato alla sua terra.

Non è solo questione di colori, perché già prima il casco di Oscar presentava quelli della bandiera del suo paese, ma di idea e concetto. Il pilota al secondo anno in Formula 1 abbandonerà per un fine settimana i classici colori del suo elmetto, così come il disegno, per abbracciare i simboli che la natura ha regalato all'Australia.

Partendo dai colori, il casco di Oscar sarà completamente bicolore. La base è realizzata con il blu notte, che è facile distinguere solo se colpito dalla luce, altrimenti potrebbe sviare e apparire nero.

Il casco di Oscar Piastri per il GP d'Australia Foto di: Oscar Piastri

Le figure, invece, sono tutte arancioni. L'arancione papaya della McLaren, ma anche l'arancione che la luce australiana regala alle cose quando si trova in determinati momenti della giornata.

Sulla mentoniera appare subito un albero: si tratta di un Eucalyptus brockwayi (conosciuto anche come Dundas Mahogany), pianta tipica della zona ovest dell'Australia che può raggiungere un'altezza che varia dai 15 ai 25 metri.

Lo stesso eucalipto è riprodotto anche nelle zone laterali del casco, inframezzato però da uno degli animali simbolo dell'isola, ossia il canguro. Ve ne sono raffigurati di diverse dimensioni in ogni lato del casco, così come nella parte posteriore.

Verso la calotta l'arancione diventa sempre più preponderante grazie al disegno di un sole. Questo viene spezzato dalla striscia su cui vengono solitamente collocati gli sponsor (Monster Energy). La calotta, dunque, è blu notte con le iniziali del pilota in bella vista, mentre le due prese d'aria per la refrigerazione della testa del pilota sono trasparenti per non interferire con la livrea dell'elmetto.