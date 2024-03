F1 | Test Ferrari: Bearman gira a Fiorano con la F1-75

A pochi giorni dallo splendido esordio in Formula 1 con la Ferrari, Oliver Bearman è salito di nuovo al volante di una monoposto Rossa questa mattina, a Fiorano Modenese.

Il 18enne britannico sta girando sul tracciato di proprietà della Ferrari al volante di una F1-75, la prima monoposto a effetto suolo realizzata dalla Scuderia di Maranello in questo ciclo tecnico che si concluderà al termine della prossima stagione.

Bearman sta affrontando una giornata dedicata a lui girando in pista con gomme demo Pirelli, così come imposto dal regolamento sportivo, e con una monoposto di 2 anni fa. L'obiettivo è continuare il suo sviluppo come pilota, facendolo al volante di una monoposto molto vicina per caratteristiche tecniche a quelle attuali avendo attinenze con la SF-24 dal punto di vista aerodinamico e meccanico.

Il programma finalizzato per Bearman era già pianificato da diverso tempo, sfruttando la pausa tra due gran premi - quello di Jeddah e il prossimo di Melbourne - per continuare il lavoro che dovrà permettere a Oliver di restare sempre pronto in caso di ulteriore bisogno da parte della Scuderia.

Questo, però, non significa che sia un test pianificato proprio in vista del Gran Premio d'Australia. Come già affermato da Vasseur al termine dello scorso fine settimana, la Ferrari si aspetta di avere Carlos Sainz regolarmente al suo posto e pronto per correre a Melbourne accanto a Charles Leclerc.

Il team dovrebbe fare un'altra giornata di test domani, ma al volante della F1-75 dovrebbe esserci una vecchia conoscenza della Formula 1: Antonio Giovinazzi. Per il pugliese, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 con il Cavallino Rampante, si tratterà della prima uscita stagionale al volante di una monoposto di Formula 1.