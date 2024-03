F1 | Newey, quel soggetto del desiderio a che futuro mira?

Adrian Newey fa parte della troika dei manager Red Bull che è esclusa dai limiti di costo del Budget cap insieme a Christian Horner e Helmut Marko. Nel marasma che vive la squadra di Milton Keynes c’è chi prova a mettere delle polpette avvelenate nel tentativo di disintegrare uno staff che sta dominando la F1 nonostante le fortissime guerre intestine. A sentire i retroscena che vengono riportati da alcuni media, la squadra campione del mondo dovrebbe essere sul punto di esplodere da un momento all’altro, con tutte le figure apicali pronte a fare le valigie.

Christian Horner, parlando anche di Max Verstappen, dopo la doppietta di Jeddah è stato molto chiaro: “Non puoi obbligare una persona ad essere parte di un gruppo solo per un pezzo di carta, se qualcuno decide di non voler più far parte di questa squadra non puoi costringerlo a restare contro la sua volontà, e questo vale per tutti i ruoli, che si tratti di un pilota, di un tecnico o di chiunque altro. Essere coinvolti in una squadra di Formula 1 come Red Bull Racing comporta impegno e passione. Max ce l'ha, lo abbiamo visto, è qui da quando aveva 18 anni, non ho il minimo dubbio sul suo impegno e sulla sua passione”.

Adrian Newey e Christian Horner stanno discutendo del futuro Red Bull? Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

I tedeschi di Auto Motor und Sport, solitamente bene informati, sostengono che Newey sia nervoso perché Adrian non sarebbe soddisfatto perché Horner vorrebbe spostarlo sul progetto della Hypercar RB17 per ridurre i costi di Red Bull Technology, dal momento che dal 2026 non dovrebbe essere più possibile frazionare il tempo di lavoro di un dipendente fra i diversi progetti attivi nel Gruppo.

La RB20 è una monoposto che ha dimostrato anche con il gregario Sergio Perez di essere superiore, per cui non dovrebbe sorprendere vedere Newey interessarsi all’Hypercar, tanto più che la nuova monoposto di Milton Keynes è nata con largo anticipo rispetto alla concorrenza e gli sviluppi possono essere già stati programmati, per cui Adrian potrebbe dedicarsi alla RB17 in attesa che nel 2025 inizi lo studio sulle monoposto per il nuovo regolamento 2026 che non è ancora stato definito dalla FIA.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Perché mai Newey, da sempre legato a doppia mandata a Christian Horner più che agli austriaci, potrebbe cambiare aria? C’è una valida ragione e potrebbe avere il suo peso: si mormora che la power unit che è in studio in Red Bull Powertrains sarebbe più indietro di quanto si potessero aspettare, nonostante la violenta campagna acquisti con cui erano stati strappati alla Mercedes moltissimi motoristi di Brixworth.

Questa potrebbe essere la valida ragione per cui la Ford avrebbe cavalcato il caso Horner e in particolare il sexgate, che poi si è sgonfiato in fretta, per minacciare di rompere la partnership. Non c’erano questioni etiche, ma tutt’al più tecniche. Adrian non ama perdere e, magari, disegnare la migliore macchina per un motore “sgonfio” potrebbe motivarlo poco. In realtà le voci sulla power unit si erano auto-alimentate dopo che Horner aveva lanciato l’allarme sulla difficile gestione del 50% di potenza elettrica che aveva lasciato intendere l’impreparazione dei “bibitari” a trasformarsi in Costruttori.

Le voci di paddock dicono, invece, che l’unità della RBPT allo stato dell’arte non sarebbe certo la peggiore, per cui certi allarmi dovrebbero essere destinati a rientrare. E Newey, allora? È destinato a restare dov’è se l’aria di Milton Keynes non dovesse diventare veramente irrespirabile.

Pierre Wache, idirettote tecnico della Red Bull Racing Foto di: Motorsport Images

Chi non sta vivendo bene la situazione è Pierre Wache, il vero direttore tecnico Red Bull: il francese di 49 anni, un eccellente organizzatore del sistema, sarebbe stufo di vedere tutti meriti attrbuiti solo a Newey, considerando che la superiorità di Milton Keynes derivi da un gruppo molto forte e preparato. È più facile, quindi, che in rampa di lancio ci possa essere Waché più di Adrian.

Non è un mistero che Pierre fosse nella lista dei desideri di Maranello, proprio come Adrian, ma entrambi avevano rifiutato le proposte ricevute. È difficile pensare che vogliano venire in Italia, per cui Waché potrebbe guardare altrove. Il dt, in effetti, dovrebbe entrare nel cuore della Gestione Sportiva per gestire lo staff, mentre Newey, con le attuali tecnologie, potrebbe anche lavorare da remoto dalla Gran Bretagna.

Un’ultima annotazione: se davvero Toto Wolf volesse strappare Max Verstappen alla Red Bull, alimentando le voci di voler lasciare la squadra con la quale l’olandese ha un contratto fino al 2028, l’austriaco dovrebbe fare ponti d’oro proprio ad Adrian. Newey in F1 ha costruito la sua carriera in Force, Leyton House, Williams e McLaren e un’esperienza con la Stella gli manca proprio come al Cavallino. Certo il manager austriaco ha appena rinnovato la fiducia a James Allison, per cui è più probabile che tutto resti com'è...