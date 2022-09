F1 | Zandvoort, Libere 2: Ferrari in coppia, Verstappen si copre

Carica lettore audio

La Ferrari getta la maschera: nella seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda la squadra del Cavallino ha voluto ribadire che Zandvoort non è Spa-Francorchamps. Charles Leclerc è stato il più veloce in 1'12"345 con la F1-75 dotata di gomme soft. Il monegasco ha strappato la prestazione al compagno di squadra nel secondo tentativo, lasciando Carlos Sainz ad appena 4 millesimi di secondo.

La Scuderia vuole cancellare il brutto weekend belga in Olanda: le rosse hanno rivelato di essere competitive anche nel passo gara, lasciando intendere che il setup deliberato nei Paesi Bassi sembra funzionare a dispetto di quello delle Ardenne. La prestazione di Maranello non si può misurare perché Max Verstappen, che ha girato poco in mattinata per il problema al cambio che lo ha fermato, ha fatto solo un tentativo alla ricerca del giro secco chiudendo all'ottavo posto con 1'13"042, un tempo che tiene la RB18 a 697 millesimi dalla vetta.

La Red Bull non ha cercato la prestazione (pare che abbia usato gomme soft usate: il dubbio è lecito perché sono saltati i monitor delle gomme), mostrando però un'andatura molto competitiva per la mini-durata interrotta a 12 minuti dalla fine per l'uscita di pista di Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri che ha costretto la direzione gara a interrompere la sessione con la bandiera rossa.

Dietro alle Ferrari spunta la Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte campione dle mondo ha impressionato perché ha portato la W13 ad appena 72 millesimi dalla F1-75, mentre George Russell è quinto con la seconda freccia d'argento più staccata di tre decimi.

Fra le due vetture della Stella si è infilato l'ottimo Lando Norris con la McLaren particolarmente a suo agio nei Paesi Bassi visto che ha pagato solo un decimo dalla testa.

Positiva anche la prestazione dell'Aston Martin con Lance Stroll sesto, mentre Sebastian Vettel ha lavorato di più per la gara e ha chiuso solo 14esimo. L'Alpine mette due A522 nella top ten, con Fernando Alonso settimo e Esteban Ocon nono, ma la McLaren top è davanti e quella di Daniel Ricciardo è subito dietro alle vetture di Enstone

Manca Sergio Perez in seria difficoltà: il messicano continua a modificare l'assetto della sua Red Bull senza trovare la guidabilità per sconfiggere il sottosterzo. Checo è 12esimo a oltre un secondo, preceduto anche da Yuki Tsunoda con la migliore AlphaTauri, mentre Pierre Gasly ha chiuso 16esimo. Il francese è dato per partente all'Alpine e sembra un elemento estraneo al team di Faenza.

Mick Schumacher deve cercare un posto in F1 e ha tirato fuori gli attributi: il tedesco ha issato la Haas in 13esima piazza con Kevin Magnussen solo 19esimo. Non impressiona l'Alfa Romeo: Guanyu Zhou è il punto di riferimento di Hinwil, perché Valtteri Bottas non è andato oltre una deludente 18esima piazza.

Alexander Albon si è un po' ridimensionato con la Williams scendendo al 17esimo posto dopo aver stupito in mattinata, mentre Nicholas Latifi non lascia l'ultima posizione.