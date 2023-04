F1 | Pérez nei guai: "Problema tecnico, non potevo fare niente"

Carica lettore audio

Brutta tegola in casa Red Bull, che si ritroverà Sergio Pérez a scattare per ultimo nel Gran Premio d'Australia a causa di un errore commesso nelle Qualifiche figlio di un problema tecnico.

Sceso in pista con gomme morbide, il messicano si è lanciato per ottenere il tempo in Q1, ma è arrivato lunghissimo al tornantino della curva 3 andando nella via di fuga a ruote bloccate.

Provando a sterzare per evitare le barriere e a dare gas per non rimanere impantanato nella ghiaia, resa fra l'altro umida dalla pioggia, l'alfiere del team di Milton Keynes ha ottenuto esattamente l'effetto contrario bloccandosi malamente.

Esposta la bandiera rossa interrompendo momentaneamente la sessione, la RB19 è stata levata dalla gru e Pérez è rientrato mestamente nel paddock di Melbourne, con un muso lunghissimo che spiega molto più di mille parole il suo stato d'animo, minato già durante le Libere 3.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"In FP3 abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, pensavamo di averlo risolto, ma si è ripresentato - spiega il sudamericano - Purtroppo non ho potuto fare niente per evitarlo, dato che ero in staccata. Mi sono ritrovato ad essere passeggero della vettura appena ho toccato i freni".

"Ho sentito qualcosa muoversi, probabilmente il bilanciamento di frenata che si è spostato verso l'anteriore. Spero solo che domani riusciremo a risolvere il problema e a correre limitando i danni perché guidare così ovviamente non mi dà alcuna fiducia e superare diventerebbe ancor più difficile".

Un fine settimana partito male e, per ora, proseguito peggio per Pérez, che non ha mai trovato la sintonia giusta con la propria monoposto, anche perché la Red Bull ha sofferto molto il trovare la giusta finestra di sfruttamento delle gomme come ha ammesso anche il suo compagno di squadra Max Verstappen, autore della Pole Position.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Anche nelle Libere 1 ci sono stati alcuni problemi coi freni, ma quello di oggi era diverso e legato a ciò che si è presentato questa mattina. Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma sono fiducioso che saremo in grado di risolvere il problema come squadra, anche se questa è una pista difficile per sorpassare".

"Mi fido totalmente della mia squadra, sono convinto che sarà in grado di superare questo problema e di avere un buon ritmo di gara. Non sarà semplice, abbiamo visto in Qualifica quanto siano tutti vicini. Se non riusciamo a mettere tutto insieme, le cose si complicheranno ogni sabato e domenica perché i rivali sono sempre più forti".