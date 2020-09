F1, Monza, Libere 3: Bottas senza la scia

La Mercedes non ha bisogno della scia per stare davanti a tutti: Valtteri Bottas è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP d'Italia con il tempo di 1'20"089 ottenuto con le gomme Soft. Il finlandese ha ritoccato di appena 3 millesimi la prestazione di ieri di Lewis Hamilton, dando la sensazione che le W11 non hanno espresso tutto il potenziale in vista della qualifica di pomeriggio, quando i team dovranno dichiarare la mappatura per il weekend dopo l'entrata in vigore del divieto di "party mode".

La sensazione è che anche Lewis Hamilton non abbia cercato il limite e nel secondo tentativo da qualifica ha abortito il giro per un piccolo traverso alla prima chicane: fatto sta che l'esa-campione ha concluso solo quinto con un distacco di 350 millesimi dal compagno di squadra. Lewis si è preso un gran spavento a fine turno quando si è dovuto buttare nell'erba prima della Parabolica per evitare le diverse macchine che procedevano lente per lanciarsi in vista dell'ultimo giro. Il caso è, giustamente, aperto e le raccomandazioni della direzione gara ai piloti non sono servite a niente.

E così alle spalle di Bottas è spuntato un incredibile Carlo Sainz con la McLaren: lo spagnolo è arrivato a 229 millesimi dalla freccia nera e ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, ottimo terzo.

La McLaren torna sugli scudi, ma sembra in buona forma il motore Renault, visto Daniel Ricciardo si è inserito quarto a 7 millesimi con la R.S.20. L'australiano ha avuto poco da gioire perché subito dopo aver colto la prestazione è stato costretto a parcheggiare la sua R.S.20 per un problema meccanico che ha causato l'unica bandiera rossa.

L'affidabilità è il tallone d'Achille di un propulsore che sembra aver fatto indubbi passi avanti nel giro secco, anche se l'unità è di fatto la stessa del 2019.

Solo quinto Max Verstappen con la Red Bull: l'olandese è arrivato a 1'20"456 con le gomme Medie, visto che poi non è riuscito a migliorarsi quando ha montato le Soft che dovrebbero dare un miglioramento di quasi mezzo secondo. Max fa fatica a trovare il passo con il bilanciamento della RB16 e si trova il compagno di squadra, Alexander Albon ad appena un decimo, finalmente in linea con il leader della squadra di Milton Keynes.

Esteban Ocon è ottavo con la Renault davanti alle due Racing Point di Lance Stroll che ha preceduto Sergio Perez, nono e decimo.

La Ferrari continua a soffrire: la notte di lavoro non ha cambiato lo scenario già desolante delle prove libere del venerdì. Anzi, Charles Leclerc è 11esimo con Sebastian Vettel, 15esimo. La Rossa, quindi, allunga l'agonia di Spa, nella convinzione di cambiare qualcosa per il Mugello.

Pierre Gasly e Daniil Kvyat viaggiano di conserva con l'AlphaTauri al 12esimo e 13esimo posto, rintuzzati dalla Haas di Romain Grosjean. Il francese si è tolto il gusto di stare davanti alla SF1000 di Vettel e agli motorizzati Ferrari, Kevin Magnussen 16esimo con la Haas e Kimi Raikkonen, 17esimo vcon l'Alfa Romeo.

Un decimo separa le Williams di George Russell da Nicolas Latifi sempre più decoroso, mentre l'ultima piazza è di Antonio Giovinazzi in difficoltà con la C39.