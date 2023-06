F1 | Montreal: Verstappen in pole e implacabile. Ferrari delude

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Max Verstappen ha estratto l'ennesimo coniglio dal cilindro o, per meglio dire, dal suo casco, cogliendo la seconda pole position consecutiva della sua carriera al Gilles Villeneuve. Questo lo porterà a scattare in pole position al Gran Premio del Canada che scatterà domani alle ore 20 italiane.

Strepitosa la scelta di entrare in pista per primo in Q3. Con la pioggia che stava cadendo sempre più copiosa, la mossa fatta dall'olandese di Red Bull Racing si è rivelata perfetta. Facendo il tempo per primo - un 1'25"858 - è riuscito a sfruttare il momento migliore della pista e a portare a casa la pole numero 25 della sua carriera in Formula 1.

Max è riuscito a infliggere distacchi pesanti a tutti quanti. Il secondo, infatti, è staccato di 1"2. Ma la grande sorpresa è firmata dalla Haas e da un superbo Nico Hulkenberg. Il tedesco ha firmato il secondo tempo assoluto, facendo meglio di 2 decimi rispetto all'Aston Martin AMR23 di Fernando Alonso.

Hulkenberg si è migliorato nonostante una pista in condizioni difficili, regalando al team Haas la prima prima fila della sua storia nelle Qualifiche di un Gp di Formula 1. Ricordiamo infatti che Kevin Magnussen era riuscito a partire al palo in Brasile, ma nella Sprint Race.

La seconda fila sarà aperta da Fernando Alonso, affiancato dalla prima delle due Mercedes, quella di Lewis Hamilton. Una buona giornata per le Frecce Nere anche grazie al quinto tempo di George Russell. Una vera sorpresa, considerando le grosse difficoltà palesate ieri dalle W14B.

In casa Alpine si festeggia l'ennesima grande giornata di Esteban Ocon grazie al sesto tempo ottenuto oggi. Nelle giornate complicate, quando serve sfruttare il momento giusto, il francese conferma di esserci sempre e anche questa volta è stato così. Dietro di lui, in settima posizione la prima delle 2 McLaren, quella di Lando Norris. Un bel risultato per il team di Woking dopo un avvio di stagione tremendo.

Il capitolo Ferrari si apre con l'ottavo posto di Carlos Sainz Jr. e questo dice tutto sulle difficoltà incontrate oggi dalla Scuderia di Maranello. Sainz, dopo l'incidente nelle Libere 3, ha preso parte alle qualifiche con una macchina dal retrotreno completamente ricostruito e probabilmente un assetto non perfetto. Un epilogo, quello per lo spagnolo, che rende chiara la tremenda giornata passata sulla pista canadese.

Oscar Piastri ha regalato una delle due bandiere rosse di queste qualifiche fradice, insidiose e per nulla scontate. L'australiano ha pagato le difficili condizioni della pista in Q3, perdendo il posteriore della sua McLaren all'uscita di curva 7 finendo con il retrotreno contro le barriere. Sulla MCL60 di Oscar si è rotta la sospensione posteriore destra, l'ala posteriore e la ruota posteriore destra. Questo ha posto fine alle ambizioni dell'esordiente, comunque destinato a partire in Top 10. Per la precisione dalla nona casella dello schieramento davanti alla Williams di un eccellente Alexander Albon.

Il thailandese non è riuscito a fare il tempo per un lungo all'ultima chicane prima del traguardo. Questo lo ha costretto a usare la traiettoria di sicurezza per rientrare in pista, cancellando il suo tempo. Ottimo però l'azzardo della squadra di Grove fatto in Q2, ossia far uscire Alexander subito con gomme Soft. Questo lo ha portato a firmare il miglior tempo, mantenendolo sino al termine del turno.

La giornata della Ferrari è stata definitivamente deludente a causa di quanto accaduto in Q2. Charles Leclerc è entrato in pista con gomme Intermedie, chiedendo però perché al suo muretto, affermando di preferire le Soft per via di una pista ormai asciutta in traiettoria. Con le Intermedie, anche per via di qualche sbavatura, Charles non è riuscito a fare un buon tempo. Passando poi alle Soft, queste sono andate in temperatura tardi, con la pioggia tornata a scendere sul Gilles Villeneuve di Montreal.

Questo ha costretto Charles, così come Sergio Perez per Red Bull Racing, a montare di nuovo le Intermedie. La pioggia, però, ha iniziato a cadere troppo copiosa per permettere al monegasco di trovare il tempo necessario per qualificarsi alla Q3. Per la Ferrari il risultato di Leclerc è un brutto colpo, perché nelle Libere di ieri la SF-23 era apparsa molto competitiva sul passo gara. Domani Charles sarà chiamato all'ennesima rimonta in una stagione sino a ora stregata.

Come detto, Sergio Perez si è trovato nelle stesse condizioni di Leclerc. Entrato con le Intermedie, ha poi montato le Soft, ma ormai il momento giusto era passato. Per questo è tornato a montare le Intermedie, ma invano. Leclerc e Perez partiranno domani rispettivamente in 11esima e 12esima posizione.

Se Alonso e Hulkenberg hanno fatto faville nel corso delle qualifiche canadesi, di certo non si può dire lo stesso per i rispettivi compagni di squadra. Lance Stroll è stato eliminato in Q2 e domani scatterà 13esimo, proprio davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Per Alfa Romeo la gara di domani sarà piuttosto in salita. Valtteri Bottas si è dovuto accontentare del 15esimo tempo senza riuscire a dire la propria per via di una Q2 pazza a causa del meteo.

Giornata difficile per AlphaTauri. Entrambe le AT04 sono state eliminate in Q1 con Yuki Tsunoda fuori dalla Q2 per 16 millesimi di secondo e Nyck De Vries 18esimo. Tsunoda è anche sotto investigazione per un impeding nei confronti di Nico Hulkenberg. Lo stesso giapponese è stato rallentato nei secondi finali da Carlos Sainz Jr.

Per un Esteban Ocon unico baluardo di Alpine in questa giornata, c'è anche la delusione Pierre Gasly, rimasto fuori in Q1 per il troppo traffico subìto nei giri decisivi per la qualificazione al turno successivo. Il francese si è reso protagonista di un team radio di fuoco per tutte le monoposto trovate in traiettoria nel giro decisivo, soprattutto la Ferrari di Carlos Sainz Jr. Domani, però, partirà dal 17esimo posto.

Le condizioni di pista bagnata che i piloti hanno affrontato in Q1 hanno messo in difficoltà tutti. Logan Sargeant ha faticato e non è riuscito a sfruttare le caratteristiche della sua Williams, chiudendo al penultimo posto. L'esordiente non sta riuscendo a pareggiare le prestazioni del ben più esperto Alexander Albon, anche oggi autore di una prestazione eccellente considerando la monoposto che guida.

Guan Yu Zhou è stato protagonista della prima bandiera rossa delle qualifiche uscendo dalla pit lane. Un problema - presumibilmente alla power unit della sua Alfa Romeo - lo ha costretto a fermare la macchina già alla Curva 1. Grazie all'utilizzo della parte elettrica della power unit Ferrari, il pilota cinese è riuscito a ripartire e a guadagnare i box. Sebbene sia riuscito a riprendere regolarmente la Q1, Zhou ha concluso subito le sue qualifiche, eliminato in Q1 e autore del 20esimo tempo. Domani, dunque, prenderà il via dall'ultima posizione.