F1 | Leclerc contro il team: "Era facile leggere le condizioni!"

"No, non sono d'accordo con la squadra". Charles Leclerc si è presentato ai microfoni della stampa dopo le disastrose qualifiche del Gran Premio del Canada a dir poco contrariato.

La sua è stata una delle due eliminazioni clamorose al termine della Q2 - l'altra è di Sergio Perez - che hanno fatto non poco scalpore, nonostante condizioni molto difficili del Gilles Villeneuve di Montreal a causa della pioggia che ha reso insidioso l'asfalto.

Ma andiamo con ordine. Al termine della Q1 la pista si stava asciugando, con la traiettoria ormai secca e perfetta per le gomme Soft, previa preparazione adeguata per portarle in temperatura. La Ferrari ha deciso di far scendere in pista Leclerc (e Sainz) con gomme Intermedie.

Il monegasco, già nell'out lap, ha esposto le sue perplessità al muretto, affermando che la pista fosse già in condizioni ideali per essere affrontata con gomme slick. La Ferrari, invece, ha esortato Charles a fare un tempo con le Intermedie.

Leclerc ha commesso delle sbavature nel suo giro e quando è apparso ormai chiaro che le slick fossero le gomme perfette per quelle condizioni, il team ha richiamato Leclerc ai box per montare le Soft. Peccato che proprio in quegli istanti la pioggia sia tornata a cadere, rendendo così sbagliata la mossa di montare le slick in quel frangente.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Francois Tremblay

A quel punto Leclerc è tornato ai box per montare un set di Intermedie nuovo, nel disperato tentativo di trovare un giro buono per entrare in Top 10 e partecipare alla Q3. Le condizioni della pista si sono rivelate troppo lente e Charles è rimasto escluso.

"Onestamente stavolta le condizioni della pista non erano così difficili da leggere, no. Non era difficile leggere che la pista fosse asciutta", ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

"L'ho detto via radio nell'out lap all'inizio della Q2. Purtroppo non so perché siamo rimasti sulle Intermedie su una pista completamente asciutta, siamo passati alle Soft quando è cominciato a piovere e ci rendiamo la vita molto più difficile".

"La Q2 doveva essere una sessione facile. Partiamo, facciamo l'out lap, capiamo la situazione, torniamo subito ai box per mettere le slick e andiamo", ha concluso il monegasco.

Domani il 25enne nativo del Principato sarà chiamato a mettere in piedi una rimonta importante. Dovrà far affidamento su una pista in cui i sorpassi sono piuttosto agevoli e, soprattutto, sul passo gara che la sua SF-23 ha sfoggiato non con poca sorpresa da parte di tutti nelle prove libere di ieri. Basterà per porre rimedio a una, l'ennesima, giornata orribile del 2023?

Dopo le interviste nella media zone fatte pochi istanti dopo il termine delle qualifiche, Leclerc si è concesso nuovamente ai microfoni di Sky Sport, ammorbidendo le sue parole nei confronti del team e, anzi, prendendosi la sua dose di responsabilità per l'eliminazione avvenuta in Q2.

"Prima mi sono fatto prendere dall'adrenalina, diciamo. Anche io non ho fatto un grande lavoro. E anche rispetto agli altri. Parleremo per migliorare. Non è una giornata bella e forse mi sono lasciato andare. C'è passione e voglia di fare bene ma oggi non è andata bene come volevamo tutti".

La Ferrari ha mostrato un bel passo nella giornata di venerdì, sfruttando bene mescole Medium e Hard, le più indicate per la gara. Proprio per questo Leclerc pensa di avere l'opportunità di recuperare posizioni, sebbene il punto interrogativo sia il seguente: sino a dove potrà recuperare?

"Speriamo di fare una bella gara, darà tutto per cercare di rimontare. In qualifica Max era un po' davanti ma oggi si poteva fare bene. Ma se domani è asciutto si può rimontare".

"Si poteva fare bene. Se è asciutto sono convinto che potremo rimontare. Non so dove potremo arrivare, ma le sensazioni sono state molto buone. Ora però dovremo cercare di confermare le cose buone di venerdì nella gara di domani", ha concluso Leclerc.