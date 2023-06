F1 | Williams: il pacchetto di novità di Albon funziona bene

La Williams aspettava il Canada per far debuttare un pacchetto di aggiornamento della FW45 che è stato affidato ad Alexander Albon, mentre Logan Sargeant è rimasto nella configurazione standard. L’anglo thailandese ha potuto saggiare solo nel secondo turno di libere le novità che la squadra di Grove ha portato in pista, dal momento che la prima sessione è stata cancellata dai problemi legati alle riprese del circuito chiuso dell’autodromo.

Al pomeriggio, prima che un nubifragio interrompesse in anticipo anche la seconda sessione, Albon ha avuto modo di saggiare le novità tecniche: Alexander non ha entusiasmato con il 17esimo tempo, ma che la strada sia giusta lo testimonia il mezzo secondo che il pilota ex Red Bull ha rifilato al compagno di squadra.

Il fondo della Williams FW45 rivisto e corretto per Montreal Photo by: Filip Cleeren

La FW45 evoluta manca di messa a punto, ma le soluzioni introdotte a Montreal sembrano indirizzare le scelte della squadra. La monoposto è molto diversa nella parte centrale, visto che Dave Robson, responsabile delle performance Williams, ha parlato di un nuovo fondo, diverso disegno delle pance e del cofano motore.

Il fondo è stato rifatto introducendo delle gibbosità sotto al marciapiede per avere un migliore riempimento dei canali Venturi, cercando di limitare l’insorgenza del porpoising. La zona di bassa pressione somiglia sempre di più a quella della Red Bull.

Williams FW45: dal dietro si vede l'andamento delle nuove pance Photo by: Giorgio Piola

La rampa della fiancata nel posteriore è ora più profilata e mostra uno scavo piuttosto profondo secondo uno schema che è di scuola Aston Martin e che porta più flusso verso il pavimento aumentando il carico davanti alla ruota dietro. Rivisto anche l’impianto di raffreddamento con sfoghi di aria calda molto chiusi per limitare le perdite: è stato ridisegnato il cofano motore che nelle pareti laterali verticali mostra solo due branchie aperte, potendo contare anche su un’apertura al posto della deriva verticale che è solo accennata, mentre il bazooka è più accentuato con uno sfogo di aria calda anche in coda.

Williams FW45: modificati i supporti degli specchietti e la gestione dei flussi dell'Halo Photo by: Filip Cleeren

Nella zona dell’abitacolo non sfuggono i nuovi supporti degli specchietti, così come è modificata la carenatura dell’Halo che include un piccolo profilo che migliora il campo di flusso della nuova carrozzeria

In funzione delle nuove pance cambia anche l’andamento dell’aria verso la beam wing e l’ala posteriore: non deve sorprendere, quindi, che siano state ridisegnate le cover in carbonio dei bracci delle sospensioni per indirizzare i flussi secondo le nuove specifiche. Le modifiche, pertanto, non riguardano la meccanica della FW45, ma solo l’aspetto aerodinamico.

Non stupisce, allora, che siano state ridisegnate le alette che caratterizzato il corner posteriore, così come è stata rivista la paratia laterale dell’ala a medio carico che è stata deliberata per Montreal.