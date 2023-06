F1 | Mercedes stupisce, ma Ferrari (finalmente) trova il passo

È stato un venerdì atipico, iniziato con una sessione FP1 trascorsa con le monoposto ferme ai box e concluso con una classifica di giornata densa di sorprese. Il primo turno di prove libere è stato cancellato a causa di un’avaria al circuito televisivo interno della pista, un sistema indispensabile per monitorare le condizioni di sicurezza del tracciato. L’annullamento della sessione ha convinto la direzione gara ad allungare la FP2 dai soliti sessanta a novanta minuti, decisione apprezzata dagli ingegneri delle squadre che hanno potuto completare il programma di lavoro pianificato ad inizio giornata.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La classifica di questo venerdì, che ad un primo approccio sembra ricca di sorprese, va interpretata. Le due Mercedes, che hanno concluso davanti a tutti, hanno montato le gomme soft per la simulazione di qualifica a mezz’ora dal termine, quando tutte le altre squadre erano passate ai long-run.

Le condizioni in cui hanno girato Hamilton e Russell sono state migliori, sia sul fronte della ‘gommatura’ della pista che su quello delle temperature, calate progressivamente fino al previsto acquazzone finale.

La notizia di giornata è una Ferrari che ha lanciato segnali positivi. Sainz (terzo) e Leclerc (quinto) hanno confermato il consueto buon passo in qualifica, ma questa non è una notizia. Lo è invece il passo gara di entrambi i ferraristi, che con gomme medie hanno completato una simulazione di gara incoraggiante.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il ritmo di Leclerc (tempo medio su un run di 14 giri 1’17”550) è risultati un pizzico più veloce anche rispetto al long-run di Verstappen (1’17”563) un dato a sorpresa difficilmente prevedibile alla vigilia della trasferta canadese.

L’aspetto più importante per la Scuderia è stata soprattutto la costanza di rendimento mantenuta per tutta la simulazione, il vero cruccio della SF-23 in questo primo terzo di stagione. Buoni anche i dati di velocità massima ed incoraggiante la gestione dei cordoli, passaggio cruciale per poter ambire ad una buona performance sul circuito Gilles Villeneuve.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar

L’arrivo previsto della pioggia previsto per domani non è una buona notizia per la Ferrari, ma l’equilibrio generale della vettura potrebbe pagare anche in condizioni di scarsa aderenza.

Ovviamente la Red Bull c’è, e non potrebbe essere altrimenti. Verstappen ha commesso qualche sbavatura in quello che è stato l’unico giro percorso con le soft in simulazione di qualifica, mentre nel passo gara Max si è confermato comunque competitivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lascia la pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Difficile, invece, valutare il potenziale della Mercedes, poiché gli ingegneri hanno invertito il programma di lavoro iniziando la sessione FP2 con i long-run per passare alla simulazione di qualifica nella seconda parte del turno.

È ancora oggetto di valutazione il potenziale dell’Aston Martin (vettura sotto grande attenzione nella pit-lane di Montreal dopo i molti aggiornamenti tecnici portati in pista) poiché Alonso ha completato un long-run molto veloce scendendo però in pista venti minuti dopo gli avversari diretti.

Complessivamente lo scenario emerso al termine del venerdì canadese è più frizzante del previsto, ora la parola passerà alle gomme wet e intermedie che saranno utilizzate domani per la sessione FP3 e le qualifiche. Domenica si dovrebbe tornare alle slick per settanta giri di gara che potrebbero essere meno scontati del previsto.