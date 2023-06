F1 | Ferrari: montato il terzo motore sulle due SF-23

A seguito dei problemi emersi in Bahrain durante la prima prova stagionale, Ferrari aveva deciso di sostituire il motore su entrambe le proprie monoposto nel weekend successivo, quello dell’Arabia Saudita, mentre sulle vetture clienti si passò alla seconda unità in Australia, la terza gara del campionato. Una sostituzione che la squadra del Cavallino aveva spiegato come una scelta in “via precauzionale” in seguito ai dati emersi a Sakhir.

Giunti all’ottavo appuntamento del mondiale in Canada, gli ingegneri hanno deciso di montare su entrambe le due SF-23 la terza unità a disposizione per questo campionato, per altro su un tracciato ben noto per le sue richieste a livello motoristico, tra i più impegnativi dell'intero calendario. Le due unità sono state montate sulle rispettive auto prima dell’inizio della FP1, interrotta quasi immediatamente a causa del guasto sulla Alpine di Pierre Gasly e per un problema al servizio di telecamere a circuito chiuso del tracciato. Per recuperare il tempo perso, la seconda sessione di prove libere verrà estesa di trenta minuti.

Allo stesso modo, anche sulle vetture di Yuki Tsunoda e Alex Albon, che avevano sostituito per l’ultima volta il motore in occasione del Gran Premio di Azerbaijan, è stata montata la terza unità termica.

È importante tenere a mente che, in seguito all’ultimo consiglio mondiale tenutosi lo scorso 25 aprile, la F1 Commission e la Federazione Internazionale hanno deciso di aumentare il numero di unità a disposizione per ogni pilota nel corso di questa stagione, salendo da tre a quattro.

Sulle macchine di Tsunoda e Albon si è andati oltre la semplice sostituzione del motore termico, montando anche un nuovo turbo, MGU-H e MGU-K: per tutti gli elementi si tratta della terza unità sulle quattro a disposizione. Sulle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, invece, è stato sostituito solo il sistema di scarico, mentre non sono stati toccati gli altri componenti.