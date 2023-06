F1 | Leclerc in Canada con un casco dedicato a Gilles Villeneuve

L'ultima volta che il casco di Gilles Villeneuve è stato visto su una Ferrari, almeno per quanto riguarda un fine settimana di gara di Formula 1, fu l'8 maggio 1982, ossia la data in cui tragicamente il pilota canadese perse la vita alla Terlamenbocht di Zolder, negli istanti finali delle qualifiche del Gran Premio del Belgio. A 41 anni di distanza torneremo a vederlo.

Charles Leclerc ha deciso di omaggiare uno dei piloti più amati della storia della Ferrari - ma anche della Formula 1 - cambiando completamente il disegno del suo casco per adottare quello di Villeneuve, colorazione compresa.

Torna così a far breccia sui lati dell'elmetto la classica freccia blu, così come la banda dello stesso colore che parte dalla visiera e va a terminare nella parte retrostante il casco. Il tutto su uno sfondo reso riconoscibile dal rosso-aranciato tipico dei colori scelti da Villeneuve per il suo casco.

Certo, le differenze non mancheranno, ma saranno minime e forzate. A partire dagli sponsor, che saranno quelli attuali. Dove sul casco di Gilles trovava posto lo sponsor Labatt, ora campeggia il logo dedicato alle corse del Cavallino rampante, ossia lo scudetto.

Il casco di Charles Leclerc per il GP del Canada 2023, un omaggio a Gilles Villeneuve Photo by: Ferrari

Non poteva mancare un segno distintivo a cui Leclerc tiene molto, ossia la bandiera del Principato di Monaco inserita nella parte bassa del casco e che fascia la parte retrostante del collo del pilota.

"Gilles Villeneuve è stato un pilota incredibile. Aveva tanta passione per la Ferrari e si poteva vedere quando correva in pista. Il mio casco speciale è ispirato al design che Gilles utilizzava in Formula 1".

L'anno scorso Leclerc ha avuto modo di guidare la Ferrari 312 T4 di Gilles sulla pista di Fiorano, per ricordare il 40esimo anniversario dell'incidente di Zolder: "E' stato molto speciale. Voglio dire, l'esperienza è stata incredibile. Le macchine erano davvero diverse all'epoca".

"Appena entri in macchina puoi sentire subito quanto siano sicure le monoposto di oggi, è incredibile. Per portare al limite quelle macchine dovevi avere una mentalità molto forte. E' stato molto bello guidarla, è stato figo".

Un bel modo, da parte di Leclerc, per ricordare uno dei grandi della storia della Ferrari su quella che, per altro, è la pista dedicata a Villeneuve e, su cui, Gilles colse la prima delle sue sei vittorie in Formula 1, all'ultimo appuntamento del Mondiale 1978 al volante di una Ferrari 312 T3. Un'operazione che certamente farà piacere agli appassionati locali, ma anche a tutti i ferraristi in una stagione - l'ennesima - di delusioni cocenti.

Da Gilles Villeneuve a Charles Leclerc. Dalla 126 C2 alla SF-23. Volti differenti, monoposto differenti, tecnologie altrettanto diverse, ma con una dedica evidente a una stella della Ferrari che ancora brilla luminosa nel cielo della Formula 1.

Il casco di Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari