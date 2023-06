F1 | Alonso: "Col nuovo pacchetto Aston Martin sarà competitiva"

La monoposto più osservata nelle prime prove in programma oggi a Montreal sarà l’Aston Martin. La squadra vuole dimenticare in fretta il weekend di Barcellona, il primo fine settimana della stagione in cui non è stata in grado di puntare al podio.

Sul circuito Gilles Villeneuve il team di Silverstone ha davanti due sfide: ritrovare il ruolo di secondo forza detenuto nelle prime sei gare stagionali e valutare il salto in avanti atteso con il corposo pacchetto di aggiornamenti portato in Canada.

Gli ingegneri hanno messo le mani su pance, cofano motore e soprattutto fondo, tre elementi che potrebbero consentire alla AMR23 un deciso passo avanti.

Fernando Alonso sorride durante la conferenza stampa di Montreal Photo by: Motorsport Images

Il grande boss della squadra, Lawrence Stroll, ha fissato un target di grande portata in vista del suo weekend di casa, dichiarando pubblicamente di puntare a due posizioni sul podio. A gettare acqua sul fuoco è stato Fernando Alonso:

“Conosciamo Lawrence, le sue ambizioni sono molto alte, ma cercheremo di renderlo felice e orgoglioso nel suo Gran Premio di casa. Ma personalmente il suo obiettivo mi sembra oggi un po' troppo aggressivo. Ad inizio stagione siamo partiti con un concetto di vettura completamente nuovo per la squadra, e abbiamo scoperto cose nuove gara dopo gara. Ora avremo a disposizione degli aggiornamenti importanti con i quali spero che riusciremo ad ottimizzare tutto il pacchetto”.

Anche se pubblicamente nessuno sembra essere in linea con gli obiettivi fissati da Stroll sr., nel box dell’Aston Martin c’è un certo ottimismo. Al momento non sono previste prove comparative tra la vecchia e la nuova versione della AMR23, a conferma della fiducia che gli ingegneri rivestono nel nuovo pacchetto.

“Credo che per noi dovrebbe essere un buon fine settimana – ha ribadito Alonso – ma dopo Barcellona preferisco attendere i riscontri della pista prima di sbilanciarmi. Anche due settimane fa avevano delle aspettative importanti, ma soprattutto in gara non siamo andati come sperato. Dovremo valutare anche la variabile meteo e agire di conseguenza, ma ovviamente speriamo di andare meglio rispetto alla tappa di Barcellona”.

La delusione arrivata nel weekend di casa ha lasciato il segno in Alonso, ed anche il tormentone in merito alla sua 33ma vittoria inizia a stancare lo spagnolo.

“Credo che saremo in una posizione molto competitiva per tutto l'anno – ha spiegato Fernando – solo a Barcellona siamo stati fuori dal nostro solito ritmo di gara. Ma per quanto la pista di Montreal dovrebbe sposarsi meglio di Montmelò alle caratteristiche della nostra monoposto, non credo che per noi ci saranno chance particolari per poter avvicinarsi alle Red Bull. Probabilmente è stato Monaco il weekend in cui avevamo delle possibilità maggiori di puntare al colpaccio, ed è mancato solo per quei 50 millesimi di ritardo che non ci hanno consentito di scattare dalla pole position”.