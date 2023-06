F1 | Haas: Fittipaldi girerà a Silverstone nei test Pirelli

Tra gli obiettivi posti da Formula 1 e Pirelli per la stagione 2024 c’è anche quello di rimuovere in toto l’utilizzo delle termocoperte per scalare gli pneumatici. Una sfida complessa, perché per riuscirci è stato necessario riprogettare sostanzialmente la struttura delle gomme, le quali dovranno essere capaci di resistere agli sforzi con basse pressioni in uscita dai box, ma anche il surriscaldamento nel momento in cui lo pneumatico si sarà stabilizzato entrando nel corretto range di funzionamento.

Il programma per lo sviluppo di queste gomme sta proseguendo come stabilito, con l’ultimo test effettato in Spagna dopo il Gran Premio, dove hanno avuto l’opportunità di girare sia i piloti Ferrari che quelli Mercedes. Una due giorni di prove in cui, per la prima volta, la baseline è stata proprio quella di un prodotto pensato per funzionare senza l’ausilio delle termocoperte.

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, previsto per metà luglio, ci sarà un’ulteriore sessione di prove a cui seguirà una riunione a cui prenderanno parte anche piloti, squadre e FIA per decidere se approvare l’uso dei nuovi pneumatici o rimandare concedendo a Pirelli altro tempo per sviluppare il prodotto. A questa due giorni di prove, previste per l’11 e il 12 luglio, prenderà parte anche la Haas, la quale schiererà l’intera rosa di piloti.

Pietro Fittipaldi, Reserve Driver, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Accanto ai due piloti ufficiali Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, i quali si occuperanno rispettivamente della sessione mattutina e pomeridiana del martedì, ci sarà anche Pietro Fittipaldi, tester del team che ha già avuto modo di girare in altre sessioni degli anni passati.

“Sono molto felice di tornare al volante di una vettura Haas, questa volta a Silverstone. Sarà emozionante per me perché non ho mai guidato una vettura di Formula 1 a Silverstone e credo che sia uno dei circuiti più classici di questo sport”, ha spiegato Fittipaldi.

“Oltre a essere emozionato, sono anche concentrato a fare un ottimo lavoro per la squadra, cercando di imparare il più possibile in termini di sviluppo della vettura. Il test degli pneumatici Pirelli sarà una prova importante e non vedo l'ora di fare un ottimo lavoro per la Haas. Voglio ringraziare il team per l'opportunità di guidare la VF-23".

Pietro Fittipaldi, Reserve Driver, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il brasiliano in precedenza ha testato la VF-18 e la VF-19 prima di entrare nell'abitacolo per correre gli ultimi due round del campionato 2020, sostituendo l’infortunato Romain Grosjean nella VF-20. Nella passata stagione, Fittipaldi ha partecipato ai test pre-stagionali e post-stagionali, oltre a prendere parte a due sessioni di prove libere a Città del Messico e Abu Dhabi. Accanto al lavoro come pilota di riserva della squadra americana, il brasiliano corre sia nel campionato IMSA che in quello WEC.

"Non ci sono molti piloti di riserva che hanno l'esperienza di Pietro, quindi il suo feedback sulla VF-23 si rivelerà prezioso per noi. Pietro ha sempre avuto un'etica del lavoro impressionante e la sua passione nell'apprendere e nel sostenere la squadra nei suoi obiettivi è stata la chiave del suo proseguimento con noi”, ha aggiunto Steiner.

“Il suo calendario pieno di altri due programmi di gara non fa altro che avvantaggiare Haas e fornirgli del tempo sulla vettura di quest'anno significa che è ancora una volta pronto per ogni evenienza”.