F1 | GP Canada: basso carico aerodinamico ma serve trazione: Il tracciato semipermanente dedicato a Gilles Villeneuve ha una caratteristica: impegna poco gli pneumatici se non in longitudinale, richiede ali scariche per cercare le velocità massime nei rettilinei e mentre sforza i freni in violente staccate, ma la caratteristica che deve emergere delle monoposto è la trazione in uscita dalle varianti stop and go.