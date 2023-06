F1 | Vettel torna sulla Red Bull in un'esibizione al Nordschleife

Il quattro volte campione del mondo, che si è ritirato dalla F1 alla fine della scorsa stagione, ha trascorso la prima parte dell'anno lontano dai riflettori per dedicare più tempo alla famiglia.

Tuttavia, mercoledì ha annunciato il suo ritorno al volante insieme all'ex compagno di squadra in Red Bull Daniel Ricciardo in occasione di un evento speciale sul Nordschleife che si terrà il 9 settembre.

Nell'ambito del famoso evento di endurance di 12 ore, lo storico circuito di F1 ospiterà la "Red Bull Formula Nurburgring", che riunirà giovani e veterani per prove dimostrative su una serie di macchine, tra cui F1, NASCAR e macchine da drift.

Vettel si riunirà alla RB7 con cui ha dominato la stagione 2011 di F1. In quella stagione, la vettura ha conquistato 18 pole position su 19 gare, oltre a vincere 12 Gran Premi. Per l'evento del Nordschleife, la vettura sarà alimentata ad e-fuel per ridurre al minimo le emissioni. Ricciardo invece guiderà una Red Bull RB8 dal 2012.

Parlando dell'opportunità di tornare al Nurburgring, Vettel ha detto: "Il mito del Nordschleife ha risuonato, anche se all'epoca abbiamo guidato 'solo' sulla pista del GP".

"In ogni caso, sarà molto divertente guidare la mia RB7 - alimentata con e-fuel - sul Nordschleife nell'ambito di un'esibizione".

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7. Photo by: Sutton Images

Vettel, che si è interessato molto alle questioni ambientali durante l'ultima parte della sua carriera in F1, è sempre stato chiaro nel ritenere che le macchine da corsa storiche potessero funzionare con carburante a zero emissioni.

"Il motorsport è la mia passione", ha aggiunto. "Per me è importante dimostrare che le auto da corsa possono funzionare altrettanto bene e velocemente con carburante sintetico a zero emissioni di CO2. E questo succede già oggi!".

L'esibizione di Vettel e Ricciardo segnerà la prima volta che delle vetture di F1 percorreranno il Nordschleife da un decennio a questa parte.

Alla 24 ore del Nurburgring del 2013, il sette volte campione Michael Schumacher ha percorso il tracciato con una Mercedes F1. Il precedente giro di F1 era stato effettuato da Nick Heidfeld, alla guida di una BMW-Sauber nel 2007.