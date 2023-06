F1 | Ferrari: in Canada c'è Ioverno al muretto insieme a Mekies

Laurent Mekies è regolarmente al suo posto alla direzione sportiva della Ferrari. Il francese che era stato annunciato da Red Bull come prossimo team principal dell’AlphaTauri, non è ancora stato liberato dalla Scuderia.

L’ingegnere transalpino, però, già in Canada viene affiancato da una figura che erediterà diverse deleghe che sono in mano sua: parliamo di Diego Ioverno che torna ad essere operativo in pista dopo essere stato l’apprezzato responsabile dei reparti di montaggio.

Diego Ioverno, torna al muretto dei box della Ferrari Photo by: Sutton Images

L’ingegnere di Bagnolo in Piano è stato il primo artefice del rilancio della Ferrari nei pit stop: la crew del Cavallino nell’inverno ha fatto un salto di qualità impressionante, rivaleggiando con la Red Bull nella velocità ed efficienza dei cambi gomme. Ora le mansioni di Ioverno sono destinate a cambiare e non è da escludere che nelle prossime settimane si possa delineare come cambierà il vertice del muretto Ferrari.

Stando alle indiscrezioni, ed è necessario usare il condizionale, la Scuderia potrebbe liberare Mekies intorno al GP d’Ungheria, in attesa di costituire la coppia che prenderà il posto del transalpino. Diego Ioverno assolverà le funzioni sportive e organizzative, mentre il volto nuovo che è dato come possibile arrivo da una squadra di seconda fascia, dovrà curare l’aspetto politico e istituzionale, come il rapporto con la FIA.

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari Photo by: Alessio Morgese

Fred Vasseur, quindi, sta portando avanti la politica del graduale cambiamento della squadra: il team principal, lo abbiamo visto a Le Mans, sembra aver superato la fase acuta del suo mal di schiena che lo ha pesantemente condizionato nelle ultime settimane, e insieme ai vertici del Cavallino sta tracciando la squadra del futuro, smentendo le voci di chi va dicendo che il mandato del manager francese è a tempo fino alla fine del campionato.

La Ferrari su una pista solitamente favorevole alle rosse come Montreal deve dare una chiara indicazione di essersi messa alle spalle la deludente trasferta spagnola dove ha debuttato la SF-23 Evo. I risultati sono stati disastrosi, come se la monoposto evoluta non abbia mostrato niente di positivo. In realtà i dati raccolti hanno testimoniato che la strada intrapresa sarebbe quella giusta, mentre è stato sbagliato il setup deliberato per Montmelò.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, nei test Pirelli a Barcellona Photo by: Pirelli

La squadra di Maranello ha potuto beneficiare, insieme alla Mercedes, di due giorni di test Pirelli sempre a Barcellona, dove i tecnici diretti da Enrico Cardile hanno potuto verificare cosa non aveva funzionato nel weekend di gara. Capiremo in Canada se le indicazioni emerse da un lavoro svolto in pista sarà più favorevole di quello in simulazione…