F1 | Russell scettico: "Senza termocoperte ci saranno incidenti"

Uno degli obiettivi della F1 e di Pirelli è quello introdurre, idealmente a partire dalla prossima stagione, delle coperture che non abbiano bisogno di essere pre-riscaldate prima di scendere in pista. I lavori di sviluppo per queste nuove gomme sono iniziati lo scorso anno, con i team che hanno avuto modo di provare dei prototipi in alcune sessioni di test organizzate dal costruttore italiano.

Gli ultimi in ordine di tempo ad aver avuto l’opportunità di testare queste nuove specifiche sono stati i piloti di Ferrari e Mercedes, i quali hanno girato a Barcellona nei giorni successivi al Gran Premio di Spagna potendo così raccogliere feedback importanti per migliorare gli pneumatici in vista dell’ultimo test che si terrà a Silverstone con Haas e Red Bull.

Tra i piloti che hanno potuto girare sulla pista catalana c’è anche George Russell, il quale prima del Gran Premio in Canada ha dato la propria opinione sulla possibilità di adottare le nuove coperture il prossimo anno, sostenendo di essere preoccupato per i possibili problemi di sicurezza. Sebbene il test di Barcellona abbia dato indicazioni positive, il britannico ha suggerito che i buoni risultati siano dovuti anche alle alte temperature e alle caratteristiche della pista spagnola. Infatti, nel mese di febbraio Russell aveva avuto modo di girare con dei prototipi non definitivi a Jerez, quando le temperature erano sensibilmente più basse, potendo così effettuare un confronto.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Con il senno di poi, probabilmente non è stato testato nelle condizioni giuste e sul circuito giusto", ha detto Russell quando gli è stato chiesto un giudizio sull’utilizzo in gara delle coperture senza termocoperte.

"Siamo andati su un circuito come quello di Barcellona, che ha un asfalto piuttosto aggressivo, e con temperature della pista di circa 40 gradi e la gomma si era posata dopo il weekend di gara. Il grip delle gomme era a un livello molto precario all'uscita dalla corsia dei box, ma già alla curva 5 del giro d'uscita era a un livello accettabile”.

"Ma se faccio un confronto con l'inizio dell'anno, quando ho fatto un giro a Jerez con una temperatura della pista di 10 gradi, è stato estremamente difficile uscire dai box. E se devo essere del tutto onesto, non credo che, come sport, siamo ancora in grado di portare questi pneumatici in uno scenario di gara. E sarei molto preoccupato per tutti i meccanici ai box durante un pitstop, sarei molto preoccupato per il giro di uscita da una gara in condizioni di freddo. Ci saranno incidenti, non ho dubbi. Penso che ci sia molto lavoro, spese e sviluppo per questi pneumatici. Penso che potrebbero essere impiegati altrove".

Pneumatici Pirelli nelle termocoperte Photo by: Erik Junius

Leclerc ha espresso sentimenti simili riguardo al test di Barcellona suggerendo che, mentre gli pneumatici hanno funzionato bene anche grazie al cado estivo di Barcellona, rimane da vedere il loro comportamento in condizioni più fredde.

"Penso che sia troppo presto [per dirlo]", ha detto il pilota della Ferrari quando gli è stato chiesto se le gomme possono essere utilizzate in gara.

"E per ora non ho tutte le risposte. Devo dire che nelle condizioni che ho avuto durante il test, erano buone e sono andate bene. Ma a temperature più basse, non lo so, non ho mai provato questi pneumatici a temperature più basse, ed è qui il grande punto interrogativo. Quindi è molto difficile rispondere se sarò contento di usarle [le nuove gomme]. Mi piacerebbe testare questi pneumatici in condizioni diverse e vedere se sono utilizzabili in gara in tutte le condizioni. Ma anche in questo caso, il test è stato positivo per le condizioni in cui si trovavano”.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il problema principale sarebbe soprattutto in caso di duello in uscita box, oppure in un tentativo di undercut, dove i piloti tendenzialmente cercano di spingere sin dall’uscita della pit lane: "Ci sono quattro o cinque curve molto difficili, in cui gli pneumatici devono entrare in temperatura. Quando si è soli in pista, non è un problema”.

"Naturalmente, se si è in gara con altre vetture, diventa molto, molto difficile da gestire. Se rimangono quattro o cinque curve, anche in condizioni di bassa temperatura, allora è qualcosa che potremmo prendere in considerazione. Ma ovviamente con condizioni molto fredde, mi aspetto che questo periodo di riscaldamento sia molto più lungo e quindi potrebbe diventare difficile".