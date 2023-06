F1 | Verstappen ammette: "Fatichiamo su dossi e cordoli"

Leggere il nome di Max Verstappen accanto al numero 6 della classifica, sebbene sia quella del secondo turno di prove libere, fa un certo effetto. L'olandese di Red Bull Racing è parso in difficoltà al termine della prima giornata di pista del Gran Premio del Canada di Formula 1, ma solo sulla carta.

Questo sesto posto è bene interpretarlo per non cadere in facili - ma insidiosi - tranelli. Max, al pari delle Ferrari, ha compiuto la sua simulazione qualifica all'inizio dell'ora e mezza prevista nelle Libere 2, ovvero con la pista non così gommata come quella utilizzata dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Ecco spiegato almeno in parte il risultato del 2 volte iridato. Ma non è solo quello: lo stesso Max, al termine del secondo turno di prove libere, ha ammesso di aver faticato a trovare il giusto compromesso nell'assetto per sfruttare le caratteristiche della sua RB19.

Difficoltà di set up, ma anche di chimica tra la macchina disegnata dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey e i dossi e i cordoli della pista dedicata a Gilles Villeneuve.

"Non è stata una giornata lineare", ha ammesso Max al termine della giornata. "Non abbiamo girato nelle Libere 1 però è stato così per tutti. Abbiamo girato di più nelle Libere 2 ma dobbiamo migliorare l'assetto. Fatichiamo sui cordoli e sui saltellamenti, sui dossi. Ogni tanto giornate come queste ci succedono".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes è parsa forte, ma solo guardando la lista dei tempi. Lo stesso Verstappen ha fatto capire dal linguaggio del corpo e dalle espressioni del viso di non essere così preoccupato dai tempi firmati dalle Mercedes.

"Non so, forse per noi oggi è stata una giornata difficile mntre per altri è stata particolarmente buona. Noi conosciamo i nostir limiti, con tanti dossi e cordoli non è perfetto per il pacchetto della nostra macchina, per ora è così".

Per la giornata di domani è attesa una pioggia copiosa, molto simile a quella caduta sul tracciato nord americano negli ultimi 5 minuti delle Libere 2 di questo pomeriggio (nottata italiana). Verstappen ha dichiarato di attendersi alcune sorprese, ma domenica, con una giornata più stabile dal punto di vista del meteo, le cose cambieranno di nuovo, probabilmente normalizzandosi dal punto di vista dei valori in pista.

"Di sicuro la pioggia può creare qualche novità, di solito quando le condizioni meteo sono difficili succede qualcosa del genere. Dovremo aspettare domani e vedere cosa accadrà", ha concluso il pilota della Red Bull.