F1 | Alfa Romeo con Haas? Il debutto nel WEC slitterà al 2026 La Casa del Biscione non è pronta a convertire la sua presenza dalla F1 al mondiale Endurance, per cui va avanti l'idea della sponsorizzazione della Haas. Il progetto con l'Hypercar potrebbe essere posticipato al 2026, ma non è stato accantonato. Il mondo dei GP, quindi, resta la priorità in tempi brevi.